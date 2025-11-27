Óttast að Dimma hafi endað í gini tófunnar Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. nóvember 2025 14:25 Jóhann Helgi og Dimma eru miklir vinir. Hrafninn Dimma hefur ekki sést í þrjá daga og óttast sambýlismaður hennar að tófa í nágrenninu hafi drepið hrafninn. Vanalega heldur Dimma sig í 500 metra radíus frá húsinu og lætur sig sjaldan hverfa nema í nokkra klukkutíma í senn. Hjónin Jóhann Helgi Hlöðversson og Margrét Ormsdóttir tóku hrafninn Dimmu undir sinn verndarvæng eftir að hann slasaðist á íþróttasvæðinu á Selfossi árið 2020. Síðan þá hefur Dimma meira og minna búið hjá þeim hjónum, fengið mat og þjálfun hjá Jóhanni og leikið við hundinn Rjúpu. Á sama tíma hefur Dimma orðið einn frægasti fugl landsins, tugir þúsunda horfa á myndbönd sem Jóhann birtir reglulega af hrafninum og hafa vinirnir líka komið fram í sjónvarpi. Jóhann greindi fyrst frá því í myndbandi í gær að ekki hefði sést til Dimmu í að verða þrjá daga. Það væri óvanalegt og biðlaði Jóhann til fólks á Heiðamerkursvæðinu að hafa augun opin. Í morgun birti hann svo annað myndband um möguleg afdrif Dimmu. „Ég var að fá símtal frá Atla, vini mínum, sem býr ská á móti við Helluvatn líka. Hann sagðist hafa séð fyrir tveimur dögum mórauðan, stóran ref sem virðist búinn að drepa álft (vonandi ekki álftaparið okkar) úti á vatninu og var að éta innan úr henni á ísnum,“ sagði hann í því myndbandi. Jóhann sagði þau hjónin ætla að leita af sér allan grun og bætti við:„Vonandi hefur hún ekki lent í klónum á Mikka.“ Heldur sig nærri og kemur þegar kallað er „Ég er akkúrat að fara núna að leita betur,“ sagði Jóhann Helgi þegar blaðamaður hringdi til að spyrja út í afdrif Dimmu. Jóhann talar við Dimmu eins og hún sé hundur eða jafnvel barn. „Það er spurning hvort það sé greni þarna, við þurfum að fá meindýreyði til að tékka á þessu. Ég ætla að fara og athuga hvort ég finni eitthvað af henni Dimmu. En vonandi er hún lifandi,“ sagði hann. Grunaði Jóhann þó sterklega að allt hefði farið á versta veg. „Hún er búin að vera týnd í tvo daga, það gerist ekki, og hún svarar alltaf og kemur þegar ég kalla á hana,“ sagði Jóhann. „Hún fer aldrei í meira en kannski fimmhundruð radíus frá húsinu og kemur svo bara þegar ég kalla. Hrafnapar farið að færa sig upp á skaftið Dimma er búinn að vera í fimm ár hjá þeim hjónum og því orðin háð húsbóndum sínum, eins og tryggur hundur, að sögn Jóhanns. Á kvöldin sé hún yfirleitt í búri en hangi síðan með þeim hjónum á daginn og leiki sér í kringum húsið. Gömul mynd frá því að Dimma var enn eins árs. Hefur hún verið í samskiptum við aðra hrafna þarna í kring? „Það er hrafnapar, staðbundið par á þessu svæði, sem hefur aðeins verið að ógna tilveru hennar. Hrafnarnir hafa verið að færa sig upp á skaftið og koma nær henni. Hún hefur sýnt að hún er hrædd við þá og haldið sig til hlés,“ sagði Jóhann. „En ég hugsa að þeir væru búnir að drepa hana ef þeir ætluðu sér það. Mig grunar ekki þá, frekar tófuna.“ Næst á dagskrá er þá bara að leita betur? „Athuga hvort ég finni fjaðrir eða finni hana á lífi,“ sagði Jóhann Helgi að lokum. Beinagrind álftarinnar sem tófan hefur tætt í sig. Eftir símtalið við blaðamann fóru þau hjón upp að Hellavatni. Sáu þau Dimmu hvergi en augljós merki um dýrbít og álftadráp. Þau fundu líka holu nálægt sem frá steig sterk lykt af minka- eða refaskít. Leitin að Dimmu heldur því áfram. Fuglar Dýr Árborg Mest lesið Er þetta hinn nýi hvíti karlmaður? Lífið Fór í hjartastopp eftir að hafa borðað 10.000 hitaeiningar á dag Lífið Leikur plötusnúð á Hollywood sem eltir æskuástina til Spánar Lífið Þrýstingur Trump dugði til að fá Rush Hour 4 í gegn Bíó og sjónvarp Enn reið Tarantino vegna þess sem hann gerði íslenskum konum Lífið „Ma & pa í apríl“ Lífið Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna Lífið Bryndís Líf og Stefán eiga von á dreng Lífið 50+: Það má segja Nei við barnapössun Lífið Inga Elín hannar fyrir Saga Class Lífið Fleiri fréttir Verkefnið kom eins og þruma úr heiðskíru lofti og varð Daníel að þegja í hált ár Óttast að Dimma hafi endað í gini tófunnar Inga Elín hannar fyrir Saga Class Kjallarinn eins og nýr hjá Ásu og Árna „Ma & pa í apríl“ Bryndís Líf og Stefán eiga von á dreng Leikur plötusnúð á Hollywood sem eltir æskuástina til Spánar Fór í hjartastopp eftir að hafa borðað 10.000 hitaeiningar á dag Er þetta hinn nýi hvíti karlmaður? 50+: Það má segja Nei við barnapössun Gummi Ben gerir aldargamla fjölskylduuppskrift Inga Sæland fór á kostum í „Hvort myndir þú?“ Enn reið Tarantino vegna þess sem hann gerði íslenskum konum Lýsa endalokum vinsæls frasa: „Megi six-seven hvíla í friði“ Harbour og „Madeline“ sögð hafa endurnýjað kynnin Menningarmýs komu saman í jólafíling Retró-draumur í Hlíðunum Fjarlægði tónlistina þar til nýja platan hefur verið fjármögnuð „Ég heillast af hættunni“ „Mér finnst þessi vegferð okkar ótrúlega glæsileg“ Sögufrægt hús falt fyrir tvö hundruð milljónir Máttu ekkert gera og fóru þá að trufla Sunna Ben og Andri Freyr héldu „ponsulítið brúðkaup“ Helgi Ómars nú Heilsu-Helgi Þurfa að staðfesta á fimm ára fresti að dóttir þeirra sé enn með Downs Theodór Elmar og Pattra í sundur Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Sjá meira