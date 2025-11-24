Lífið

Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“

Svava Marín Óskarsdóttir og Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifa
Ást, konunglegur fundur, afmæli, Parísarpæjur og fleira einkenndi liðna viku. 
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku og jólaandinn virðist vera farinn að svífa yfir vötnum. Konungleg heimsókn forsetans til London, skvísuferð til Parísar og jólastemning einkenndi liðna viku sem var bæði hátíðleg og viðburðarík. 

Konungleg heimsókn

Halla Tómsdóttir forseti Íslands fór á fund Karls Bretakonungs í Buckingham Palace í London í vikunni.

Heimsókn í Harvard

Áslaug Arna fyrrverandi ráðherra nýtur lífsins í Bandaríkjunum en hún skellti sér í ferð til Massachusetts og hélt fyrirlestur í einum virtasta háskóla í heimi, Harvard. 

Þar hitti hún meðal annars íslenska laganemann Guðrúnu Sólveigu Sigríðardóttir Pöpperl. 

Skvísuferð til Parísar

Áhrifavaldarnir og ofurskvísurnar Jóhanna Helga, Sunneva Einars, Eva Einars, Hildur Sif Hauksdóttir og Magnea Björg, fóru í skvísuferð til Parísar.

„Kikna í hnjánum“

Elísabet Gunnarsdóttir athafnakona og tískudrottning fór á tónleika með Benson Boone.

Notalegir og jólalegir dagar

Sigríður Margrét áhrifavaldur, tískuskvís og markaðssérfræðingur átti ljúfa jólastund. 

Stoltur af sínum

Helgi Ómars var afar stoltur af unnusta sínum, Pétri Björgvini Sveinssyni, þegar hann hélt jómfrúarræðu sína á Alþingi í vikunni.

„Ég hélt að hjartað á mér mundi springa útúr bringunni á mér - heimsins besti fallegi duglegi réttsýni og klári maðurinn minn, þingmaður á alþingi,“ skrifaði Helgi við færsluna.

Ráðherra í toppformi

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra er í hörkuformi.

Afmælisást

Brynja Bjarnadóttir dansari birti myndir af kærasta sínum Arnari Gauta í tilefni afmælis hans í vikunni.

Hvítt og fluffy!

Andrea Magnúsdóttir, fatahönnuður og athafnakona, birti flottar fallega myndasyrpu frá liðnum dögum.

„Twenty sexy“

Knattspyrnukonan Nadía Atladóttir fagnaði 26 ára afmæli sínu á dögunum.

Jólagleði og smákökur

Linda Ben tekur fagnandi á móti jólahátíðinni með smákökum og notalegri stemningu.

Þrítugsfögnuður!

Anna Bergmann áhrifavaldur fagnaði þrjátíu ára afmæli sínu í vikunni.

Eldborgarpæja

Salka Sól var ofurskvísa í seiðandi svörtu í Eldborg, Hörpu.

Pæjustund í bænum

Áhrifavaldurinn og markaðsstjóri Sjáðu Pattra S. var sömuleiðis að gefa frá sér seiðandi ofurpæjuorku í miðbænum um helgina. 

Stjörnulífið

