Óða boðflennan fangelsuð Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. nóvember 2025 10:52 Johnson Wen hljóp upp að tónlistarkonunni Ariönu Grande og tók utan um hana. Fyrir það hlaut hann níu daga dóm. Getty Maður sem óð upp að tónlistarkonunni Ariönu Grande á kvikmyndafrumsýningu í Singapúr og tók utan um hana hefur verið dæmdur í níu daga fangelsi fyrir að vera með ólæti á almannafæri. Hann hefur ítrekað framkvæmt sambærilega gjörninga en aldrei áður hlotið fangelsisdóm. Johnson Wen, 26 ára Ástrali, hefur gert það að eins konar hobbíi að hlaupa upp á svið á tónleikum, íþróttaviðburðum eða frumsýningum og vera þar til trafala. Nýjasti gjörningur Wen átti sér stað þegar söngleikjamyndin Wicked: For Good var frumsýnd 13. nóvember í Singapúr. Hann stökk þá yfir girðingu, hljóp upp að annarri aðalleikkonu myndarinanar Ariönu Grande, tók utan um hana og hoppaði við hlið hennar. Cynthia Erivo, mótleikkona Grande, ýtti Wen í burtu áður en öryggisverðir handsömuðu hann. Hann reyndi síðan að klifra aftur yfir grindverkið en var þá rekinn á brott. Seinna sama kvöld var Wen handtekinn við hið fjölfarna Temple-stræti og hefur verið í haldi síðan. Þoldi loks afleiðingar gjörða sinna Wen fór fyrir dómara um helgina og krafðist saksóknari viku fangelsis fyrir verknaðinn. Nefndi hann að Wen væri „rað-boðflenna" og auglýsti gjörninga sína á netinu til að afla sér vinsælda. Þegar dómarinn spurði Wen hvort hann hefði eitthvað að segja dómnum til mildunar, sagðist hann ekki mundu gera neitt slíkt aftur. „Er þetta bara í orði en ekki á borði eða er það raunveruleg ætlun þín?" ku dómarinn hafa spurt. „Já, ég ætla að hætta," á Wen þá að hafa sagt. Dómarinn dæmdi Wen í níu daga fangelsi og benti á að Wen hefði aldrei áður þurft að takast á við afleiðingar gjörða sinna. „Þú virðist vera athyglissjúkur, hugsar bara um sjálfan þig og ekki um öryggi annarra," sagði dómarinn um gjörðir Wen. Svo dæmdi hann Wen í níu daga fangelsi fyrir ólæti á almannafæri. Ekki liggur fyrir hvort Wen var einnig gert að greiða sekt fyrir verknaðinn. Singapúr Hollywood Dómsmál Ástralía Tengdar fréttir Æstur aðdáandi óð í Grande Ástralskur aðdáandi óð upp að söng- og leikkonunni Ariönu Grande og tók utan um hana í Singapore í gær. Cynthia Erivo, mótleikkona Grande, kom henni til varnar og ýtti manninum frá áður en hann var fjarlægður af vettvangi. Maðurinn gerir markvisst út á það að ryðjast upp á svið til tónlistarmanna eða inn á íþróttaviðburði. 14. nóvember 2025 10:50