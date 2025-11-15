Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 15. nóvember 2025 11:44 Eftirlit með vistunarúrræðum fyrir börn er nánast í skötulíki að sögn framkvæmdastjóra Geðhjálpar. Svör Barna- og fjölskyldustofu vegna rannsóknar lögreglu á ofbeldismáli starfsmanns gegn barni á Stuðlum veki áhyggjur. Nánar verður fjallað um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar í dag. Donald Trump Bandaríkjaforseti hyggst lögsækja breska ríkisútvarpið BBC, þrátt fyrir að forsvarsmenn þess hafi beðist afsökunar á klippingu fréttaskýringarþáttarins Panorama, þar sem brot úr ræðu hans voru klippt úr samhengi. Forsetinn sættir sig ekki aðeins við afsökunarbeiðni og hótar milljarða lögsókn. Þá stendur mikið til við Esjuna síðdegis í dag en þar fer fram árleg Ljósafossganga til styrktar Ljósinu. Því fleiri sem taka þátt því meira safnast fyrir Ljósið en samtökin fá styrk fyrir hvern þann sem mætir við Esjurætur, hvort sem þeir hyggjast ganga sjálfir eða hvetja aðra göngugarpana áfram. Í sportinu verður farið yfir stöðuna fyrir leik íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu gegn Úkraínu á morgun og fjallað um helstu fréttir úr körfuboltanum hér heima. Ekki missa af hádegisfréttum Bylgjunnar sem hefjast klukkan tólf. Klippa: Hádegisfréttir 15. nóvember 2025 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Innlent Minni tekjur góðar fréttir Innlent Gríðarlega löng röð í verslun Nocco Lífið Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ Innlent „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Innlent Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Innlent Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Innlent Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Erlent Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Innlent Hætta notkun metanhemjandi íblöndunarefnis Erlent Fleiri fréttir Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Þau eru nýir talsmenn fatlaðs fólks á þingi Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Hælisleitendur og börn í auknum mæli notuð sem burðardýr Sameining geti aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa Arnfríður og Víðir Smári tímabundið í Landsrétt Eldur í Sorpu á Granda Keyrði aftan á strætisvagn Vegagerðin býður út for- og verkhönnun Fljótaganga Safna undirskriftum til að styðja Fjarðarheiðargöng Einn fluttur á slysadeild eftir árekstur í Garðabæ Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Ætla að flytja starfsemi Vogs Tvöfalt fleiri skipulagðir brotahópar en fyrir tíu árum Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Skortir lækna í Breiðholti Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Fleiri sem ekki verja neinum tíma í lestur Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Helgi Pétursson er látinn Sjá meira