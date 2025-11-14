Af og frá að fimmti þáttur hafi verið klipptur extra mikið Magnús Jochum Pálsson skrifar 14. nóvember 2025 12:01 Eftir fimmta þátt af Bannað að hlæja gengu sögusagnir milli fólks um að þátturinn hefði verið óvenjumikið klipptur. Slúðrað var um að hlaðvarps-keppni milli Komið gott og Dr. Football réði þar för. Sjónvarpsmaðurinn Auðunn Blöndal segir það flóknasta við gerð annarrar seríu af Bannað að hlæja hafi verið að velja þá fimm sem sitja saman við borðið hverju sinni. Hann segir orðróm um að einn þáttur í nýju seríunni hafi verið klipptur extra mikið vera runninn undan rifjum Dóra DNA. Þetta er meðal þess sem fram kemur í sjónvarps- og kvikmyndahlaðvarpinu Tveir á toppnum þangað sem Auðunn mætti til að ræða nýju seríuna sem vakið hefur mikla athygli og sýnd er á streymisveitunni Sýn+. Þátturinn er í stjórn blaðamannanna Þórarins Þórarinssonar og Odds Ævars Gunnarssonar og berst talið víða að. Meðal annars að sérstökum jólaþætti sem væntanlegur er af Bannað að hlæja og því hvaða maður er sá eini sem hefur afþakkað boð í þættina vinsælu. Hafði sínar hugmyndir um besta borðið Auðunn er meðal annars spurður að því í þættinum hvernig það hafi verið að setja saman ólíka hópa þáttanna. Þar segir hann það vera mest krefjandi verkefnið fyrir seríuna, enda ekki hægt að vita nákvæmlega hvernig þátturinn verður fyrir fram. Þá berst talið af því hvort honum hafi þótt einhver samsetning ekki hafa gengið upp, eftir á að hyggja. Þær stöllur í Komið gott fengu það verkefni að grilla Stefán Einar. „Sko ég hélt að besta borðið yrðu Hjöbbi, Komið gott, Stefán Einar og Nablinn. Ég hélt það yrði besta borðið. En það sem ég sá svo snemma er að þau hefðu öll verið betri á öðru borði. Hvernig er hægt að orða þetta best? Þau voru öll í svona: „Heyrðu ég er ekki að fara að hlæja að þér.“ Fattarðu?“ segir Auðunn. Vísar hann þar til fimmta þáttar nýju seríunnar þar sem Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir hlaðvarpsstjórnendur Komið gott mættu til leiks ásamt öðrum vinsælum hlaðvarpsmönnum, Hjörvari Hafliðasyni og Stefáni Einari Stefánsson, auk þess sem Andri Már Eggertsson íþróttafréttamaður, betur þekktur sem Nablinn mætti og sló í gegn. Falsfréttir í boði Dóra DNA Var þetta ekki bara eitthvað podcast beef, snýst ekki allt um vinsældarlistann? „Ja, samt, þau voru öll ógeðslega ánægð með borðið þegar ég var að segja þeim frá því. Það var enginn: „Nei, ég vil fara á annað borð.“ En ég held að flestir þar hefðu skinið betur á öðru borði,“ segir Auðunn. Þá berst talið að því í Tveimur á toppnum að það hafi verið miklar vangaveltur í umræðunni á Messenger-spjöllunum um það hvort þátturinn hefði verið klipptur extra mikið. „Nei, það er reyndar bara eitthvað sem Dóri DNA er búinn að koma af stað, að þetta hafi allt verið klippt eitthvað. Um leið og hann fréttir eitthvað þá er bara búið að blása upp alla söguna. Það kom einhver brandari sem var bara svona: Ah er hægt að taka hann út, já minnsta mál í heimi. Það var ekki meira en það,“ segir Auðunn. „Langmest klippti þátturinn er úrslitaþátturinn í seríu eitt. Það er langmest klippti þátturinn. Þar ertu bara með Sveppa og Hjöbba og Sóla og Önnu Svövu og allir bara komnir vel í það. Það er bara allt látið flakka, það var ekki hægt að setja allt.“ Besti þátturinn í loftið um jólin Eins og áður segir eru allir sex þættirnir mættir á Sýn+. Auðunn uppljóstrar hinsvegar í Tveir á toppnum að enn sé einn þáttur eftir sem enn er ekki farinn í loftið. „En það er reyndar einn þáttur eftir. Ég skúbba því bara hérna hjá ykkur. Það verður „Christmas Special.“ Það er búið að taka hann upp,“ segir Auðunn og bætir því við að hann fari í loftið 17. desember. Aðspurður sagði hann tvo fyrri keppendur, Sveppa og Bassa Maraj, mæta aftur til leiks en hin þrjú, Ari Eldjárn, Saga Garðars og Vala Kristín, hafi aldrei komið áður. Ari og Saga hafi bæði átt að vera í seríu eitt og tvö en komust ekki fyrr en fyrst núna. „Þetta er alvöru og þátturinn er stórkostlegur,“ segir Auðunn og bætir við að hann sé ekki frá því að þetta sé besti Bannað að hlæja þátturinn sem hann hafi gert. 