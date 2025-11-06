Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört

Í síðasta þætti af Bannað að hlæja mættu frábærir gestir í matarboð Auðuns Blöndal.
Um var að ræða hlaðvarpsdrottningarnar Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir, Hjörvar Hafliðason, Stefán Einar og sjálfur Nablinn, Andri Már Eggertsson sem hefur farið á kostum á Sýn Sport undanfarin ár sem viðtalsmaður.
Andri er kallaður Nablinn, í raun fyrir það eitt að hafa verið með útstæðan nafla þegar hann var yngri. Í boðinu fékk hann spurningu frá Kristínu hvort það kæmi mögulega eitthvað út úr þessum fræga nafla. Ekki stóð á svörum frá Andra.
„Nei nei, ekkert gröftur eða neitt svoleiðis en ég leyfi stundum stelpum að skvörta inn í hann,“ sagði Andir léttur og voru gestir matarboðsins í verulegum vandræðum með að fara ekki að hlæja eins og sjá má hér að neðan.