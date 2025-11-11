Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar Bjarki Sigurðsson skrifar 11. nóvember 2025 22:55 Brúardekk brúarinnar við Breiðholtsbraut var steypt um helgina. Aðsend Steypuvinnu við nýja brú yfir Brauðholtsbraut lauk um helgina. Verkefnastjóri segir verkið ganga vel, en þrátt fyrir takmarkanir á umferð eru alltaf einhverjir sem virða ekki reglurnar. Brúin er hluti af nýjum Arnarnesvegi milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Tvær akreinar verða í báðar áttir og svo göngu- og hjólastígur. Breiðholtsbraut var lokað um helgina vegna framkvæmdanna. „Það tekur nú við frágangur á burðarkerfi brúarinnar. Hún er eftirspennt eins og sagt er. Kaplakerfið liggur í gegnum brúna og það þarf að strekkja það. Svo er það yfirborðsfrágangur á brúardekkinu sjálfu,“ segir Höskuldur Tryggvason, verkefnastjóri hjá Vegagerðinni. En stærsta skrefið var um helgina þegar þetta var steypt? „Já, það má segja að það hafi verið stærsta og viðkvæmasta skrefið í framkvæmdinni.“ Brúin er mikið mannvirki og vonast er til þess að hægt verði að opna hana næsta sumar. Mikil slysahætta getur skapast þegar ekið er með of háan farm undir brúna, en upp hafa komið tilvik þar sem ekið er á hæðarvarnarbúnað við hana. „Það eru að koma bílar með háfermi. Það er stórhættulegt því undirslátturinn undir brúna er í fjórum metrum og sjötíu sentimetrum. Við höfum séð bíla sem rétt sleikja það. Ef þeir fara upp í er viðbúið að þetta fari allt niður. Þeir með háfermi ættu alls ekki að koma hingað og við erum að manna vaktir sitt hvoru megin við. Þessari umferð er beint frá,“ segir Höskuldur. Vegagerð Reykjavík Kópavogur Samgöngur Mest lesið Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Innlent Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Innlent Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Innlent Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Innlent Smallville-leikkona opnar sig í fyrsta sinn um aðkomu sína að kynlífssértrúarsöfnuðinum Erlent Ákváðu að vera opin gagnvart börnunum varðandi veikindin Erlent Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum Innlent „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Innlent Hafa uppgötvað djöflabýflugu Erlent Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Innlent Fleiri fréttir Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Uppgötvuðu svikin á fimmtudegi og kærðu aðfaranótt laugardags Verða með leiðtogaprófkjör 31. janúar Mikið undir á næsta sáttafundi flugumferðarstjóra Vill hætta að kaupa auglýsingar á samfélagsmiðlum Fimm ára fangelsi fyrir að skera mann á háls Færði féð yfir á eigin reikning til að losa frysta reikninga Erfitt að skilja drengina eftir í Suður-Afríku en jákvætt að þeir séu loks edrú Bein útsending: Heimsþing kvenleiðtoga – seinni dagur Mótefni við RSV muni draga verulega úr álagi og kostnaði Áætlanir Bláa lónsins varði alla heimsbyggðina Ágreiningur, slagsmál og líkamsárás Héldu samverustund þar sem að tvö ár eru liðin Aðdragandinn að endinum hjá ríkislögreglustjóra Sjá meira