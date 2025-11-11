Löggunni ekki boðið en mætti tvisvar til Jenner

Lögreglan mætti tvisvar óboðin í sjötugsafmæli raunveruleikastjörnunnar Kris Jenner. Bæði barst fjöldi kvartana yfir hávaða frá nágrönnum og svo hafði Jenner teppt götuna með plastrunnum án heimildar.
Matríarki Kardashian-fjölskyldunnar varð sjötug síðastliðinn miðvikudag og hélt stórafmæli sitt um helgina í glæsihýsi milljarðamæringanna Jeff Bezos og Lauren Sánches í Beverly-hæðum.
Afmælið var með James Bond-þema og mætti gríðarlegur fjöldi þekktra einstaklinga, þar á meðal Kardashian-klanið, söngkonurnar Mariah Carey, Adele og Beyoncé, fjölmiðlakonan Oprah Winfrey, Justin Bieber, auðkýfingarnir Jeff Bezos og Mark Zuckerberg og aðalshjónin Harry og Meghan Markle.
Tónlistarmaðurinn Bruno Mars tróð jafnframt upp í teitinu og tryllti lýðinn um of samkvæmt dægurmálamiðlinum TMZ. Lögreglu barst fjöldi hávaðakvartana í kjölfarið frá nágrönnum í hverfinu, mættu síðan á vettvang og áminntu skipuleggjendur.
Það var þó ekki eina umkvörtunarefnið því lögreglan mætti aftur síðar um kvöldið vegna plastrunna sem búið var að koma fyrir á götunni fyrir utan partýið. Jenner og félagar reyndust ekki hafa heimild fyrir runnunum sem voru fjarlægðir um hæl.
