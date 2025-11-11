Leikkonan Sally Kirkland er látin Atli Ísleifsson skrifar 11. nóvember 2025 14:29 Sally Kirkland á viðburði árið 2017. Getty Bandaríska leikkonan Sally Kirkland, sem vann til Golden Globe-verðlauna fyrir hlutverk sitt í myndinni Anna frá árinu 1987, er látin. Hún varð 84 ára gömul. Talsmaður Kirkland staðfestir að hún hafi andast í nótt, en hún lést á líknardeild sjúkrahúss í Palm Springs í Kaliforníu. Hún hafði glímt við heilabilun, að því er segir í frétt TMZ. Kirkland vakti fyrst athygli fyrir hlutverk sitt í mynd Andy Warhol, 13 Most Beautiful Women, frá árinu 1964. Tuttugu árum síðar fór hún svo með titilhlutverkið í mynd Yurek Bogayevicz, Anna. Fjallaði myndin um ferðalag leikkonunnar Krystynu frá Tékkóslóvakíu til New York þar sem hún leitar að fyrirmynd sinni í lífinu, leikkonunni Önnu. Kirkland hlaut Golden Globe verðlaun fyrir hlutverkið og var hún sömuleiðis tilnefnd til Óskarsverðlauna. Hún kom fram í á þriðja hundrað kvikmynda, leikrita og sjónvarpsþátta, meðal annars kvikmyndunum Charlie‘s Angels, JFK og Bruce Almighty. Andlát Bíó og sjónvarp Bandaríkin Hollywood Mest lesið Hörkuhasar þótt persónusköpun skorti Gagnrýni Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Lífið Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Lífið Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Lífið Áhrifamikill óður til Grindvíkinga Tónlist Ungir „gúnar“ í essinu sínu Tíska og hönnun Kim féll Lífið Jana Steingríms og Lilja Ketils héldu bleikt partý Lífið Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Lífið Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Lífið Fleiri fréttir Binni ætlaði að sjóða kartöflur í hraðsuðukatli Ein besta knattspyrnukona landsins frátekin Leikkonan Sally Kirkland er látin Jana Steingríms og Lilja Ketils héldu bleikt partý Úrslitin réðust í lokaspurningu um mislukkaðan uppfinningamann Gulli áttaði sig skyndilega á því að hann væri í miðjum Heimsóknarþætti Fellaskóli vann Skrekk Innlit: Hlýlegt heimili í sögulegri viðbyggingu í Vesturbænum Fersk og bragðgóð Chimichurri-kryddblanda Kim féll Gleðilegan feðradag: „Við verðum fjögur í apríl“ Umhverfisráðherra á von á barni GDRN og Árni Steinn eiga von á sínu öðru barni Stjörnulífið: Uniqlo á Suðurlandi Stór hluti fólks „aumingjar og haugar“ Hefur engan kynferðislegan áhuga á óléttri konu sinni Fékk útskýringu frá ChatGPT eftir áratugaleit að svörum Krakkatían: Skrímslasveitin, söngleikur og framhaldsmynd „Rosalega stórt“ að fá aftur tilnefningu Mótorhjólaði aftur í kringum hnöttinn: „Fólk er gott“ Strákarnir úr Benjamín dúfu sameinuðust á ný Fékk gula spjaldið frá lækninum og reimaði á sig hlaupaskóna Hættir við keppni í Ungfrú alheimi Tvö ár í stofufangelsi Fréttatía vikunnar: Grand Theft Auto, Neyðarkallinn og fjársvik Laufey tilnefnd til Grammy-verðlauna Elskar að bera klúta Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum Sjá meira