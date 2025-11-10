Chimichurri er fersk og bragðmikil argentínsk kryddblanda úr kryddjurtum, hvítlauk, ediki og ólífuolíu. Ása Reginsdóttir, eigandi veitingastaðarins Olífa, segir þessa bragðgóðu blöndu æðislega með grilluðu kjöti og eiginlega öllu því sem hugurinn girnist.
Ása deildi myndbandi af ítalska matreiðslumanninum Remo á Instagram-síðu sinni þar sem hann útbýr bæði kryddblönduna og ljúffenga steik. Hann mælir með því að undirbúa chimichurri-blönduna fyrirfram og láta hana hvíla í kæli í að minnsta kosti tvo tíma. Síðan er hún borin fram við stofuhita til að njóta ilmsins og bragðflórunnar til fulls.
Aðferð:
Kjötið:
View this post on Instagram A post shared by Àsa Regins (@asaregins)
A post shared by Àsa Regins (@asaregins)
Hér á ferðinni er klassískur ítalskur pastadiskur sem ber heitið Pasta al Pomodoro, eða einfaldlega pasta með tómötum, toppað með búrrata osti. Ása Reginsdóttir, eigandi veitingastaðarins Olífa, segir réttinn bæði einfaldan og barnvænan.