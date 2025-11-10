Lífið

Fersk og bragð­góð Chimichurri-kryddblanda

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Ása Regins segir Chimichurri æðislega með grilluðu kjöti líka á köldu vetrarkvöldi á Íslandi.
Chimichurri er fersk og bragðmikil argentínsk kryddblanda úr kryddjurtum, hvítlauk, ediki og ólífuolíu. Ása Reginsdóttir, eigandi veitingastaðarins Olífa, segir þessa bragðgóðu blöndu æðislega með grilluðu kjöti og eiginlega öllu því sem hugurinn girnist.

Ása deildi myndbandi af ítalska matreiðslumanninum Remo á Instagram-síðu sinni þar sem hann útbýr bæði kryddblönduna og ljúffenga steik. Hann mælir með því að undirbúa chimichurri-blönduna fyrirfram og láta hana hvíla í kæli í að minnsta kosti tvo tíma. Síðan er hún borin fram við stofuhita til að njóta ilmsins og bragðflórunnar til fulls.

Olifa Chimichurri:

  • 2 tsk oregano
  • ½ tsk chilli
  • 2–3 msk volgt vatn (til að mýkja kryddin)
  • 1 hvítlauksgeiri fínt saxaður
  • 1 stór msk fínssöxuð fersk steinselja
  • ½ tsk fínt saxaður skalottulaukur (má nota vorlauk)
  • 3 msk extra virgin ólífuolía
  • 1 msk hvítvínsedik
  • Salt og svartur pipar, eftir smekk

Aðferð:

  1. Settu oregano og Olifa chilliflögur í litla skál, helltu yfir 2–3 msk volgu vatni og láttu mýkjast í 5–10 mínútur.
  2. Í aðra skál blandar þú saman: hvítlauk, steinselju, skalottulauk eða vorlauk, salti og pipar.
  3. Bættu svo við extra virgin ólífuolíu og hvítvínsedikinu og hrærðu vel.
  4. Bættu loks við kryddunum sem mýktust í vatninu og hrærðu þar til kryddblandan er jafnt blönduð og falleg.

Kjötið:

  • Nautasteik
  • Saltflögur
  • Hitaþolin  ólífuolía 1–2 msk (til að pensla kjötið fyrir grillun)
  1. Taktu steikina úr kæli 1–2 klst. fyrir eldun svo hún nái stofuhita. 
  2. Þerrið hana vel með eldhúspappír og nuddið hana báðum megin með smá hitaþolinni ólífuolíu og góðu salti. 
  3. Settu kjötið á mjög heitt grillið. Fyrir feitar steikur, eins og þessa, er miðlungssteiking best, fitan bráðnar hægt og gerir kjötið safaríkt og meyrt. Ekki hreyfa kjötið meðan á steikingu stendur, þannig myndast gullin og ilmandi skorpa, hið svokallaða Maillard viðbragð.
  4. Þegar kjötið er tilbúið, færðu það á disk eða bakka, hyljið með álpappír (ekki loftþétt) og látið hvíla í 2–3 mínútur. Þannig dreifist safinn jafnt um kjötið.
  5. Skerðu loks steikina í þykkar sneiðar og raðaðu á skurðarbretti eða fat. 
  6. Settu vel af Chimichurri yfir og toppaðu með smá skvettu af extra virgin ólífuolíu og salti eftir þörfum.

