Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 7. nóvember 2025 13:49 Ólafur og Hildur hafa gert íbúðina upp á smekklegan máta. Ólafur Kjaran Árnason, aðstoðarmaður forsætisráðherra og Hildur Margrét Jóhannsdóttir, hagfræðingur hjá Landsbankanum, hafa sett íbúð sína við Fornhaga í Vesturbænum á sölu. Ásett verð er 84,9 milljónir. Um er að ræða 88 fermetra íbúð á fjórðu hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi sem var byggt árið 1957. Eignin hefur verið töluvert endurnýjuð á smekklegan máta. Stofa, borðstofa og eldhús er samliggjandi í opnu og rúmgóðu rými með góðum gluggum með fallegu útsýni. Í eldhúsinu er nýleg hvít innrétting með grárri borðplötuog góðu skápaplássi. Þaðan er útgengt á suður svalir. Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og eitt baðherbergi. Nánari upplýsingar um eignina má nálgast á fasteignavef Vísis. Fasteignamarkaður Hús og heimili Reykjavík