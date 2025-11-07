Valdi fallegasta karlmanninn Magnús Jochum Pálsson skrifar 7. nóvember 2025 14:32 Þorgerður Katrín í þjóðbúningi við setningu Alþingis. Hún hefur skoðun á ýmsu, þar með talið fallegum karlpeningi. Vísir/Anton Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ljóstraði upp um það hver henni þætti fallegasti karlmaður heims. Valið stóð á milli nokkurra Hollywood-leikara og hávaxins varnarmanns. Utanríkisráðherra valdi fallegasta karlmanninn í TikTok-myndbandi hjá syni sínum, Gunnari Ara Kristjánssyni, sem birti myndbandið á miðlinum í gær. Umræðan um fallegasta mann heims kemur ekki alveg upp úr þurru. Enski leikarinn Johnathan Bailey var krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ af People í vikunni og í kjölfarið völdu álitsgjafar Vísis kynþokkafyllstu karlmenn Íslands. „Gott kvöld, kæra fólk. Við erum hérna mætt saman til að „ranka“ fallegustu menn í heimi að mati móður minnar,“ segir Gunnar Ari Kristjánsson, sonur Þorgerðar, í myndbandinu. Sagði Gunnar móður sína ekki skoðanalausa og því kominn tími til að vita hver henni fyndist myndarlegastur. Gunnar fékk móður sína síðan til að velja á milli ólíkra kosta þar til einn stóð eftir. @gunnararii Hann er alveg man crush hjá mörgum #thisorthat #hvortmyndirufrekar #ísland🇮🇸 ♬ The Sweet Escape by Gwen Stefani ft. Akon - ☆ Audios ☆ James Bond, þrumuguðinn Þór eða Luther Þorgerður valdi fyrst Bond-leikarann Daniel Craig fram yfir kollega hans, Gerard Butler. Craig hafði síðan aftur betur gegn Tom Hiddleston en tapaði á endanum fyrir Chris Hemsworth, þrumuguðinum Þór. Hemsworth, Butler, Hiddleson og Craig þykja ekki ómyndarlegir. Hemsworth hafði svo betur gegn þó nokkrum myndarlegum Hollywood-leikurum en tapaði loks fyrir hinum enska Idris Elba, sem lesendur þekkja sennilega best sem Luther eða Heimdall í Marvel-myndunum. Gunnar dró þá fram trompið: „Idris Elba eða Virgil Van Dijk?“ Hollendingurinn og Englendingurinn mættust í einvígi í lokin. „Þetta er ósanngjarnt,“ svaraði móðir hans sem er harður Liverpool-stuðningsmaður. Þrátt fyrir það endaði Þorgerður á að velja Idris Elba enda er hann töluvert nær henni í aldri en varnartröllið. Valið er ekkert mjög umdeilt enda var Elba valinn kynþokkafyllsti maður heims af People fyrir sjö árum síðan og hefur elst vel síðan þá. Viðreisn Samfélagsmiðlar TikTok Tengdar fréttir Idris Elba valinn kynþokkafyllsti karlmaður veraldar Breski leikarinn Idris Elba hefur verið valinn kynþokkafyllsti karlmaður heims af bandaríska tímaritinu People. 9. nóvember 2018 11:30 Mest lesið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið Valdi fallegasta karlmanninn Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Lífið Íslenskur Taskmaster kemur í vor Bíó og sjónvarp Algjör óvissa með Söngvakeppnina Lífið Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum Lífið „Ekkert of gott að vera of grannur“ Lífið „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Lífið Fleiri fréttir Elskar að klæðast klútum Valdi fallegasta karlmanninn Algjör óvissa með Söngvakeppnina Ólafur og Hildur selja í Vesturbænum „Ekkert of gott að vera of grannur“ Góð fjölskyldustund öll föstudagskvöld Nýsjálenskur James Bond-leikstjóri látinn Fundaði með rabbína til að biðjast afsökunar á gyðingaandúðinni „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Draumur að vinna í listrænum heimi Stokkhólms Einstök ástarsaga: „Ástin okkar var nógu sterk til að yfirstíga hindranir“ Sköpunarkrafturinn var allsráðandi í Höfuðstöðinni Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Hélt að allir væru ættleiddir Rjóminn gleymdist en guð var að fylgjast með Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Sjá meira