Valdi fal­legasta karl­manninn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Þorgerður Katrín í þjóðbúningi við setningu Alþingis. Hún hefur skoðun á ýmsu, þar með talið fallegum karlpeningi.
Þorgerður Katrín í þjóðbúningi við setningu Alþingis. Hún hefur skoðun á ýmsu, þar með talið fallegum karlpeningi. Vísir/Anton

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir ljóstraði upp um það hver henni þætti fallegasti karlmaður heims. Valið stóð á milli nokkurra Hollywood-leikara og hávaxins varnarmanns.

Utanríkisráðherra valdi fallegasta karlmanninn í TikTok-myndbandi hjá syni sínum, Gunnari Ara Kristjánssyni, sem birti myndbandið á miðlinum í gær.

Umræðan um fallegasta mann heims kemur ekki alveg upp úr þurru. Enski leikarinn Johnathan Bailey var krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ af People í vikunni og í kjölfarið völdu álitsgjafar Vísis kynþokkafyllstu karlmenn Íslands.

„Gott kvöld, kæra fólk. Við erum hérna mætt saman til að „ranka“ fallegustu menn í heimi að mati móður minnar,“ segir Gunnar Ari Kristjánsson, sonur Þorgerðar, í myndbandinu.

Sagði Gunnar móður sína ekki skoðanalausa og því kominn tími til að vita hver henni fyndist myndarlegastur. Gunnar fékk móður sína síðan til að velja á milli ólíkra kosta þar til einn stóð eftir.

@gunnararii Hann er alveg man crush hjá mörgum #thisorthat #hvortmyndirufrekar #ísland🇮🇸 ♬ The Sweet Escape by Gwen Stefani ft. Akon - ☆ Audios ☆

James Bond, þrumuguðinn Þór eða Luther

Þorgerður valdi fyrst Bond-leikarann Daniel Craig fram yfir kollega hans, Gerard Butler. Craig hafði síðan aftur betur gegn Tom Hiddleston en tapaði á endanum fyrir Chris Hemsworth, þrumuguðinum Þór.

Hemsworth, Butler, Hiddleson og Craig þykja ekki ómyndarlegir.

Hemsworth hafði svo betur gegn þó nokkrum myndarlegum Hollywood-leikurum en tapaði loks fyrir hinum enska Idris Elba, sem lesendur þekkja sennilega best sem Luther eða Heimdall í Marvel-myndunum.

Gunnar dró þá fram trompið: „Idris Elba eða Virgil Van Dijk?“

Hollendingurinn og Englendingurinn mættust í einvígi í lokin.

„Þetta er ósanngjarnt,“ svaraði móðir hans sem er harður Liverpool-stuðningsmaður. Þrátt fyrir það endaði Þorgerður á að velja Idris Elba enda er hann töluvert nær henni í aldri en varnartröllið.

Valið er ekkert mjög umdeilt enda var Elba valinn kynþokkafyllsti maður heims af People fyrir sjö árum síðan og hefur elst vel síðan þá.

