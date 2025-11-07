Lífið

Góð fjölskyldustund öll föstu­dags­kvöld

Boði Logason skrifar
Benedikt Valsson er þáttastjórnandi Gott kvölds sem hefur göngu sína á Sýn í næstu viku.
„Ef það er ekki tilefni til að segja, þetta getur ekki klikkað, þá veit ég ekki hvenær það er tilefni til þess. Þetta verður bullandi fjör og mikið stuð,“ segir Benedikt Valsson, einn af þáttastjórnendum skemmtiþáttarins Gott kvöld sem hefur göngu sína á sjónvarpsstöðinni Sýn í næstu viku.

Þættirnir eru í umsjón Fannars Sveinssonar, Benedikts Valssonar og Sverris Þórs Sverrissonar. Í daglegu tali eru þeir einfaldlega kallaðir Fannar, Benni og Sveppi. Um er að ræða skemmtispjall þætti þar sem þeir fá gesti í sal, taka innslög út í bæ og svo eru það strákarnir í Bandmönnum sem halda uppi stuðinu allan þáttinn. 

Á meðal gesta í þáttunum eru leikararnir Hildur Vala Baldursdóttir og Gísli Örn Garðarsson. Sigga Beinteins mætir, Bjarni Ben, Inga Sæland, Jakob Frímann, Helgi Seljan og svo lengi mætti telja.

Þættirnir hefja göngu sína eftir slétta viku og verða sýndir í línulegri dagskrá á föstudagskvöldum klukkan 19:00. Á föstudaginn geta áskrifendur Sýnar+ horft á fyrstu tvo þættina á streymisveitunni.

Benedikt lofar áhorfendum mikilli skemmtun. „Þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt og gefandi. Við erum búnir að hitta svo marga og fá alls kyns upplýsingar upp úr fólki. Sigga Beinteins mætir til dæmis til okkar og við fáum hana til að dúka fyrir okkur, enda er hún besti og frægasti dúkari landsins,“ segir hann.

„Ég get alveg lofað því að fjölskyldan getur sest í sófann eftir kvöldmat og átt skemmtilega stund saman. Okkar markmið er að fá fólk til að hafa gaman, brosa og eiga góða stund á föstudagskvöldum,“ segir Benedikt.

Eins og áður segir verða þættirnir sýndir á Sýn á föstudagskvöldum í vetur.

Vísir er í eigu Sýnar.

