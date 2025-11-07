„Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Stefán Árni Pálsson skrifar 7. nóvember 2025 11:01 Ester opnar sig um ferlið þegar hún fann blóðföður sinn. „Ég fór að heyra hluti sem ég átti ekki að heyra og fór að fá það að tilfinninguna að ég væri rangfeðruð,“ segir Ester Böðvarsdóttir sem rætt var við í fyrsta þættinum af Blóðböndum sem aðgengilegur er á Sýn+. Hún komst í samband við blóðföður sinn 36 ára gömul. Sjónvarpskonan Helga Arnardóttir hefur unnið að viðtalsþáttunum Blóðböndum undanfarið ár og segir hún sjálf að verkefnið hafi verið það erfiðasta á ferlinum. Þættirnir fjalla um fólk sem uppgötvar á fullorðinsaldri að það hefur verið rangfeðrað. Þættirnir sýna hve mikil neyð kvenna var oft á árum áður. Í þættinum segir Ester frá aðdragandanum að því þegar hún ákvað að fara í þá vegferð að komast í samband við blóðföður sinn. Hún fékk fyrstu vísbendingu um að hún væri rangfeðruð þegar hún var 15 ára en gerði ekkert í því þar til rúmum tuttugu árum síðar þegar hún lét til skarar skríða að hafa samband við blóðföður sinn og viðbrögðin sem hún fékk voru ólýsanleg. „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu og það er svona viss orðrómur í fjölskyldunni. Hann hafði aldrei náð alla leið til mín en þegar ég er þarna átján ára nær hún alla leið til mín og ég heyri í fyrsta sinn nafnið hans. Þetta er frænka mín sem segir, ég veit hver pabbi þinn er,“ segir Ester en hér að neðan má sjá brot úr fyrsta þættinum sem er nú kominn inn á streymisveituna Sýn+. Klippa: „Þegar ég var átján ára gömul fæ ég aðra ábendingu“ Blóðbönd Mest lesið Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu Lífið „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Lífið Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Lífið „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Lífið Íslenskur Taskmaster kemur í vor Bíó og sjónvarp Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Lífið Þau hlutu Hönnunarverðlaun Íslands Tíska og hönnun Fresta GTA 6 aftur og um hálft ár Leikjavísir Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Lífið Bragðlaust eins og skyr með sykri Gagnrýni Fleiri fréttir „Innsýn í djammlífið og hvernig Gugga í gúmmíbát djammar“ Ástin blómstrar hjá Ara Edwald og Ingibjörgu „Veit að pabbi væri stoltur af mér“ Kynþokkafyllstu karlmenn landsins Love Island bomba keppir í Eurovision „Við vitum í raun ekkert hvað bíður okkar“ Finnur fyrir skoðunum fólks á aldursmuninum Öskraði „pegga“ og salurinn grét úr hlátri „Ég vil verða eins og þú þegar ég verð stór“ Yfirgáfu salinn þegar gæslunni var sigað á „heimska“ ungfrú Mexíkó Nablinn ræðir um naflann fræga: Enginn gröftur en stundum skvört Sóldís Vala hafnaði í öðru sæti í Miss Earth Klettaskóli og Langholtsskóli áfram í úrslit Skrekk Hálft ár af hári Draumur að vinna í listrænum heimi Stokkhólms Einstök ástarsaga: „Ástin okkar var nógu sterk til að yfirstíga hindranir“ Sköpunarkrafturinn var allsráðandi í Höfuðstöðinni Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Hélt að allir væru ættleiddir Rjóminn gleymdist en guð var að fylgjast með Bað fjóra menn um lífssýni en fékk föðurinn óvænt í fangið Keyptu 230 fermetra einbýlishús á Seltjarnarnesi Tjáir sig um auglýsinguna umdeildu og stuðning Trump Varð næstum fyrir bíl á Formúlunni Árbæjarskóli og Fellaskóli áfram í úrslit í Skrekk „Hann var bara draumur“ Tjáir sig í fyrsta sinn um bróður sinn Stjörnupar og hafnfirsk systkini sáu stærsta harmleik sögunnar Stórefnilegir skátar heiðraðir á Bessastöðum Rífandi stemning í Reykjadal Sjá meira