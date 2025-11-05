Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu varar við vasaþjófum sem eru á ferðinni í umdæminu um þessar mundir. Þrjú mál hafa verið tilkynnt þar sem vasaþjófar hafa stolið greiðslukortum og náð út af þeim umtalsverðum fjárhæðum.
Í tilkynningu frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu segir að í tveimur málunum hafi brotaþolar verið fullorðnir karlar, komnir á eftirlaunaaldur og rúmlega það.
„Talið er að þjófarnir hafi fylgst með mönnunum slá inn PIN-númer í verslunum, fylgt þeim síðan eftir og þá stolið veskjunum úr vösum þeirra. Eftirleikurinn var svo auðveldur, en þjófarnir tóku út talsvert fé af reikningum mannanna.“
Guðmundur Ólafsson hagfræðingur lýsti slíku atviki í samtali við Vísi á dögunum.
„Ég er að versla í Costco og svo fer ég út og það er helvítis hálka. Ég er næstum því dottinn og það er einhver maður sem dettur utan í mig,“ sagði hann um atvikið, sem átti sér stað þann 22. október síðastliðinn.
Hann hefði svo lítið leitt hugann að þessu fyrr en hann var kominn í Perluna með syni sínum um klukkutíma síðar og ætlaði að bjóða honum kaffi.
„Þá er ég ekki með kreditkortin og ég sé að það er eitthvað skrýtið. Annað hvort hef ég týnt þeim eða einhver stolið þeim af mér. Svo ég hringdi í alla banka og læt loka.“ Það hefði þá strax verið orðið of seint, þjófarnir hefðu náð af honum 650 þúsund krónum.
Í tilkynningu lögreglu segir að í þriðja tilvikinu hafi erlendur ferðamaður orðið fyrir barðinu á vasaþjófum sem hafi verið á kreiki við Hallgrímskirkju. Þeir hafi stolið greiðslukortum af honum.
„Lögreglan minnir fólk á að gæta að sér þegar PIN-númer eru slegin inn og eins að upplýsingar um PIN-númer séu ekki geymdar með greiðslukortum.“