Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Stefán Árni Pálsson skrifar 5. nóvember 2025 14:30 Heldur betur stórar framkvæmdir framundan. Þau Anna Margrét Steingrímsdóttir og Hilmar Þór Hilmarsson eru að taka í gegn einbýlishús við Espilund. Í þáttunum Gulli Byggir er fylgst með ferlinum frá a-ö. En til að mynda þurfti að taka í gegn allar lagnir undir grunni hússins áður en ráðist var í framkvæmdirnar innandyra. Um er að ræða mikið verk og fá þau hjónin mikla aðstoð frá vinum og vandamönnum. Hér að neðan má sjá hvernig gengur í framkvæmdum hjá þessum duglegu hjónum en í næsta þætti verður hægt að sjá lokaútkomurnar. Gulli Byggir er á dagskrá á Sýn á sunnudagskvöldum. Klippa: Taka einbýlishús í Garðabænum í gegn Gulli byggir Hús og heimili