Cunha eða Mbeumo?

Í síðasta þætti af Sunnudagsmessunni var farið í nýjan lið sem nefnist Þessi eða hinn. Þar fengu sérfræðingarnir tvo kosti og áttu að velja annan þeirra.
Sérfræðingarnir Albert Brynjar Ingason og Kjartan Henry Finnbogason voru í settinu hjá Kjartani Atla Kjartanssyni.
Spurningum á borð við Thomas Frank eða Enzo Maresca? og Viktor Gyökeres eða Hugo Ekitike? þurftu strákarnir að svara.
Að lokum var spurt í það hvort þeir tækju Matheus Cunha eða Bryan Mbeumo í sitt lið.
„Ég myndi taka Mbeumo. Mér finnst meira end product í honum. Ég held að hann muni nýtast United betur. Cuncha er samt algjör skemmtikraftur og getur sólað fjóra til fimm og á síðan skot sem fer fram hjá,“ segir Kjartan Henry.
„Ef ég er með Gyökeres upp á topp, þá vil ég hafa Cunha í kringum hann. Þeir hafa báðir sýnt að þeir geta skorað en Cunha getur komið niður á völlinn og tapar varla boltanum,“ segir Albert Ingason.