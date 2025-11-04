Rífandi stemning í Reykjadal Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. nóvember 2025 12:00 Þakið ætlaði að rifna af húsinu í Reykjadal um helgina. Aðsend Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur tekið upp nýtt nafn og heitir í dag Gló stuðningsfélag. Félagið fagnaði nýju nafni og nýrri ásýnd í Reykjadal í Mosfellsdal síðastliðinn laugardag. Guðjón Smári, útvarpsmaður og fyrrum starfsmaður Reykjadals, var kynnir á viðburðinum og Unnsteinn Manuel tók nokkur lög við góðar undirtektir. Eins og myndirnar bera með sér þá er óhætt að segja að það hafi verið glóandi stemming í Reykjadal um helgina. Iðunn, Bryndís, Silja og Linda voru í stuði!Aðsend Svava og Helga glæsilegar.Aðsend Unnsteinn og Ingi eftir geggjað show.Aðsend Kolla, Gugga, Jórunn og Hrefna í skýjunum með viðburðinn.Aðsend Pétur, Bella og Rakel brostu breitt.Aðsend Sunna, Sjöfn og Kolla skemmtu sér vel!Aðsend Unnsteinn að rífa þakið af salnum í Reykjadal.Aðsend Jórunn, Bella, Luna og Diljá glæsidömur!Aðsend Ingi og Gauti í stuði!Aðsend Vinkonur í góðum gír.Aðsend Ingileif, María Rut, Daði Már og Torfhildur Korka.Aðsend Klara, Luna, Freyja, Gyða og Ingunn skvísur!Aðsend Unnsteinn tók lagið og allir dönsuðu og sungu með.Aðsend Þráinn ásamt systur sinni, bæði glæsileg í grænu!Aðsend Allir dansa kónga!Aðsend Kristinn Þorri tók lagið og var með dansara með sér!Aðsend Mæðgurnar Magnea og Kristín Ýr sætar.Aðsend Mæðgurnar Kristjana og Margét flottar og Kristjana í æðislegri barbie peysu!Aðsend Rökkvi Dan og Gauti Björn í miklu stuði!Aðsend Þakið ætlaði að rifna af húsinu! Aðsend Katrín og Victoria tóku góð spor!Aðsend Mæðgurnar Kristín Ýr og Klara brostu!Aðsend Glæsiparið Óðinn og Hildur.Aðsend Kristjana Líf var í miklu stuði!Aðsend Úlfhildur, Guðjón, Baldur og Gerður í góðum gír!Aðsend Félagasamtök Samkvæmislífið Tengdar fréttir Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra tekur upp nýtt nafn Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra hefur tekið upp nýtt nafn, Gló stuðningsfélag. Frá þessu var greint um helgina en samhliða nýju nafni hefur einnig verið gefið út nýtt myndmerki og ný ásýnd sem ætlað er að ná betur um núverandi starfsemi og gildi félagsins. 3. nóvember 2025 10:19 Mest lesið Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Lífið Hætt að nota föt til að fela sig Tíska og hönnun Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Lífið Leikkonan Diane Ladd er látin Lífið Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Lífið Aniston hefur fundið ástina á ný Lífið Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Lífið „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Lífið Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Lífið Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Menning Fleiri fréttir Rífandi stemning í Reykjadal Grateful Dead-söngkona látin Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Aniston hefur fundið ástina á ný Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Breiðholtsskóli og Hagaskóli áfram í úrslit í Skrekk Leikkonan Diane Ladd er látin Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Málar myndir með vinstri hendi eftir heilablóðfall „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Sjö lykilþættir að árangursríkari samskiptum Stjörnulífið: „Ef fólk hættir að gagnrýna mig svelt ég“ Hefur farið í gegnum sambandsslit, gjaldþrot og fjárkúgunarmál frammi fyrir þjóðinni Leikstýrir kærastanum í stærsta harmleik sögunnar Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Dagur Sig genginn í það heilaga Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Tchéky Karyo látinn Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Fréttatía vikunnar: Ríkislögreglustjóri, fellibylur og rasisti Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Sjá meira