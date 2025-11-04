Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Stefán Árni Pálsson skrifar 4. nóvember 2025 11:00 Steinunn er með fjöldann allan af verkum í bústað þeirra hjóna undir Eyjafjöllum. Sumarbústaður myndhöggvarans Steinunnar Þórarinsdóttur er eins og listagallerí því þar er hún með nokkur af heimsþekktum verkum sínum. Steinunn er ein af þekktustu listamönnum landsins í útlöndum. Verk hennar eru sammannleg og snerta okkur hvar sem við búum í heiminum. Hún hefur fengið fjölda viðurkenninga og verðlauna bæði erlendis og hér heima og nú er komin út glæsileg bók með yfirliti yfir verk hennar undanfarna áratugi og sýning á nýjum verkum eftir hana. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og hitti Steinunni í síðustu viku á ævintýralegri vinnustofu hennar og skoðaði bæði ný og gömul verk ásamt verkunum frægu sem eru í sumarbústaðnum hennar. Tvö ár í vinnslu „Þetta er búið að vera mjög skemmtilegt ferli. Það hafa liðið um tvö ár síðan ég byrjaði að hugsa um þetta og ræða við Þröst Helgason hjá Kind útgáfu um þessa bók. Fyrstu verkin í bókinni eru frá 1976. Þetta er næstum því fimmtíu ára ferill,“ segir Steinunn sem hefur sjálf gert upp gömul ásamt eiginmanni sínum Jóni Ársæli. Til að mynda hafa þau smíðað fallegan sumarbústað undir Eyjafjöllum sem samsettur er úr tveimur gömlum húsum, húsum sem í raun eru eins og listagallerí. „Það er nokkuð skemmtilegt hvernig þetta er í raun orðið að hálfgerðu galleríi,“ segir Steinunn en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Lífið Hætt að nota föt til að fela sig Tíska og hönnun Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Lífið Leikkonan Diane Ladd er látin Lífið Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Lífið Aniston hefur fundið ástina á ný Lífið Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Lífið „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Lífið Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Lífið Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Menning Fleiri fréttir Rífandi stemning í Reykjadal Grateful Dead-söngkona látin Með heimsfræg verk sín í sumarbústað sem gerður er úr tveimur eldri húsum Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Aniston hefur fundið ástina á ný Krýndur „kynþokkafyllsti maður ársins“ Breiðholtsskóli og Hagaskóli áfram í úrslit í Skrekk Leikkonan Diane Ladd er látin Hitinn náði nýjum hæðum á klúbbnum Málar myndir með vinstri hendi eftir heilablóðfall „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Sjö lykilþættir að árangursríkari samskiptum Stjörnulífið: „Ef fólk hættir að gagnrýna mig svelt ég“ Hefur farið í gegnum sambandsslit, gjaldþrot og fjárkúgunarmál frammi fyrir þjóðinni Leikstýrir kærastanum í stærsta harmleik sögunnar Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Spenna á rafíþróttaæfingu fyrir eldri borgara Dagur Sig genginn í það heilaga Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Tók tíu klukkustundir að komast í búninginn Krakkatían: Dóra landkönnuður, Neyðarlínan og „borgin eilífa“ Kyngdi stoltinu og fjölmargir buðu fram nýra Tchéky Karyo látinn Stjörnurnar á hrekkjavökunni: Louvre-þjófur og vampírur Fréttatía vikunnar: Ríkislögreglustjóri, fellibylur og rasisti Láta forræðishyggju hinna fullorðnu ekki fipa sig Heillandi raðhús Evu Maríu og Trausta til sölu Nýr skemmti- og spjallþáttur á Sýn Fundin eftir sjö vikur á vergangi: „Takk hver sem þú ert“ Fresta hrekkjavöku til að tryggja öryggi lítilla skrímsla Sjá meira