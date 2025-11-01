Diljá norskur meistari með Brann Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 1. nóvember 2025 14:23 Það var gaman hjá Diljá Ýr Zomers og félögum í dag þegar þær tryggðu sér norska meistaratitilinn. Getty/Karl Bridgeman Íslenska landsliðskonan Diljá Ýr Zomers og liðsfélagar hennar í Brann tryggðu sér í dag norska meistaratitilinn. Brann vann 2-1 sigur á Rosenborg á heimavelli sínum í Bergen. Brann er þar með komið með 68 stig, tíu stigum meira en Vålerenga þegar aðeins níu stig eru eftir í pottinum fyrir Sædísi Rún Heiðarsdóttur og félaga í Vålerenga. Brann fór langt með því að tryggja sér titilinn með því að vinna Vålerenga 4-2 í síðasta mánuði en Brann hefur nú unnið þrettán deildarleiki í röð. Diljá er að verða landsliðsmeistari í annað sinn á þessu almanaksári því hún vann belgíska titilinn í vor með Oud-Heverlee Leuven en missti reyndar af stórum hluta tímabilsins vegna meiðsla. Diljá var á varamannabekknum hjá Brann í dag og kom ekki við sögu. Mörk liðsins skoruðu þær Signe Gaupset á 22. mínútu og Nea Lehtola á 47. mínútu. Markið hjá Gaupset var frábært mark eftir einleik frá eigin vallarhelmingi en þetta var hennar fimmtánda mark á tímabilinu. Ine Strömstad Berre minnkaði muninn fyrir gestina í lokin og setti smá spennu í lokamínútur leiksins. Diljá er með eitt mark og tvær stoðsendingar í ellefu deildarleikjum með Brann. Hún er líka með eitt mark í bikarnum eftir að hafa komið til liðsins eftir Evrópumótið í sumar. Norski boltinn Mest lesið Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Fótbolti Alfreð hissa: Veit að Íslendingar geta mun betur Handbolti Gjöf frá mömmu vatt rækilega upp á sig Sport Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Enski boltinn „Fannst þetta verða svartara og svartara“ Handbolti Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Enski boltinn Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ Enski boltinn Hlýtur að vera alvöru krísufundur í Valsheimilinu um helgina Körfubolti „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ Enski boltinn Besta byrjun Chicago Bulls síðan Jordan var í liðinu Körfubolti Fleiri fréttir Alexandra skoraði en hræðilegur fyrri hálfleikur eyðilagði allt Pablo og Óskar Örn inn í þjálfarateymi Hauka Liverpool féll síðast þegar liðið tapaði fimm í röð Fyrrum þjálfari ársins notaði gervigreindina til að hjálpa sér „Ég er ekki Schmeichel í dulargervi“ FH-ingar kveðja Kjartan Henry Arne Slot: „Þetta er síðasta spurningin sem ég átti von á“ 149 tyrkneskir dómarar í bann vegna veðmála Segir sönginn um Jota á tuttugustu mínútu hafa áhrif á leik Liverpool Harma rasíska og transfóbíska grein liðsfélaga Sveindísar Kóngarnir í Færeyjum: Töpuðu ekki leik allt tímabilið Haaland fór sem Jókerinn að versla bleyjur Fullkomin þrenna kom Lampard úr sjöunda himni Jóladagskráin klár: Hefðin brotin og aðeins einn leikur annan í jólum Sandra hélt áfram að fagna eftir landsleikina Ísland fær eitt lakara lið í sinn riðil Sjáðu besta liðið í föstum leikatriðum leika listir sínar Barcelona skuldar mest en Tottenham er númer tvö Tölur úr Bestu: Bjartur Bjarmi fór í flestar tæklingar af öllum Gísli semur við Skagamenn Óskar Smári tekur við Stjörnunni Mikilvægt fyrir United að hamra járnið meðan það er heitt Félagið í greiðslustöðvun en borgaði öll laun degi fyrr Bretinn ráðinn tæknilegur ráðgjafi hjá Val Fram þvertekur fyrir metnaðarleysi og leitar að nýjum þjálfurum Nýr þjálfari Juventus er með Napoli-húðflúr „Nú er nóg komið“ Skortir Liverpool breidd þrátt fyrir gríðarleg fjárútlát síðasta sumar? Sádar eru ekki að fara að byggja HM-leikvang ofan á skýjakljúfi Hetja Englands á EM sleit krossband Sjá meira