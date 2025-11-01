Innlent

Telur að aðrar ferða­skrif­stofur muni fylgja í kjöl­farið

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir og Tómas Arnar Þorláksson skrifa
Eigendur Tango Travel. Þór Bæring Ólafsson, Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir og Bragi Hinrik Magnússon.
Einn eigandi ferðaskrifstofunnar Tango Travel segist vera í áfalli eftir að fyrirtækið þurfti að hætta starfsemi vegna áhrifa af gjaldþroti Play. Hann er ósáttur við reglugerð um Ferðamálastofu og telur að aðrar ferðaskrifstofur muni fylgja í kjölfarið.

„Við erum í áfalli, þetta var barnið okkar, við erum búin að byggja þetta upp í nokkur ár og byggjum öll á tuttugu ára reynslu í ferðabransanum,“ segir Bragi Hinrik Magnússon, einn eiganda ferðaskrifstofunnar Tango Travel. 

Starfsmenn fyrirtækisins sem eru jafnframt eigendur eru þrír talsins en velta fyrirtækisins á þessu ári nam um 900 milljónum.

Í morgun var greint frá að Tango Travel hefur hætt starfsemi í núverandi mynd vegna áhrifa sem gjaldþrot flugfélagsins Play hafði á starfsemina. Bragi segir að tímasetning gjaldþrotsins hafi verið afskapleg óheppni fyrir þau.

„Við vorum með mikið af fólki úti á okkar vegum. Það kostaði sitt að koma þeim heim og bóka dýr flug í gegnum alls konar krókaleiðir til að koma fólki heim og auka hótelkostnaður eins og allar ferðaskrifstofur í rauninni lentu í. Okkar óheppni var líka sú að þremur dögum eftir fall Play vorum við með bókað út tæplega þúsund manns í flugvélum frá þeim.“

Bragi segir fjölda farþega eiga bókaða ferðir með ferðaskrifstofunni, alveg fram á næsta haust. Þau hafi sjálf greitt fyrir hótel og staðfestingarkostnað sem ekki fæst endurgreiddur.

„Við þurfum samt að standa okkar plygt gagnvart okkar kúnnum,“ segir Bragi.

Of knappur tími 

Að sögn Braga ef að ferð með ferðaskrifstofu er aflýst hefur ferðaskrifstofan fjórtán daga til að endurgreiða viðskiptavinum sínum. Hann telur það of knappann tíma.

„Á bankareikningi hjá okkur eru nokkrir tugir milljóna sem við erum búin að safna upp sem er handveðsettur Ferðamálastofu. Til þess að verja hagsmuni okkar viðskiptavina, til að geta losað þennan pening sem við eigum, þá er sú galna regla hjá Ferðamálastofu að við verðum að loka starfsemi til þess að geta losað þennan pening og endurgreiða viðskiptavinum okkar,“ segir Bragi.

„Við vorum bara með frábæra verkefnastöðu fram í tímann en að þurfa punga út öllum þessum milljónum í endurgreiðslur á fjórtán dögum er ógerlegt og óréttlát.“

Hann telur að það hafa verið skynsamlegra, þar sem fjöldi ferðaskrifstofna séu í álíka vandræðum, að leysa málið með Ferðamálastofu og ráðuneytinu. Þau lögðu til dæmis til að þau fengju peninginn lánaðan til að endurgreiða viðskiptavinunum og síðan farið í afborgunarferli í nokkur ár.

„Þannig hefði verið hægt að taka þennan skafl og dreifa úr honum. Þá hefðum við getað haldið áfram rekstri og aðrar ferðaskrifstofur sem hafa sagt upp fólki og veðsett húsin sín og framtíð barnanna sinna til að reyna að bjarga einhverju sem er ekki þeim að kenna.“

Viðskiptavinir þurfa nú að leita til Ferðamálastofu til þess að fá endurgreitt fyrir ferðirnar sínar. 

„Til þess að fá greitt úr þessum tryggingum sem við erum búin að safna upp á bankareikning. Ef það fer fram úr því þá er ferðatryggingasjóður þar á bak við sem ætti að grípa ef það dugir ekki til. Fólk getur fengið nánari upplýsingar hjá Ferðamálastofu með hvernig það virkar.“

