Tíska og hönnun

Telur Sweeney hafa verið blekkta í kjólinn

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kelly var ekki par sátt með Sweeney. Leikkonan lætur gagnrýnina þó sennilega sem vind um eyru þjóta enda vön því að vera á milli tannanna á fólki.
Kelly var ekki par sátt með Sweeney. Leikkonan lætur gagnrýnina þó sennilega sem vind um eyru þjóta enda vön því að vera á milli tannanna á fólki. Getty

Fjölmiðlakonan Megyn Kelly er hneyksluð á Sydney Sweeney og telur hana hafa verið blekkta til að klæðast gegnsæjum silfurlituðum kjól á viðburði Variety um kraft kvenna. 

Sweeney vakti töluverða athygli fyrir fataval sitt á viðburðinum í Los Angeles í gær sökum þess að það sást í ber brjóst hennar undir kjólnum. Íhaldssama fjölmiðlakonan Megyn Kelly, sem vann áður hjá Fox en er í dag með hlaðvarpsþáttinn The Megyn Kelly Show, var ekki sátt með kjólinn.

„Ég er mótfallin þessu. Mér mislíkar kjóllinn sem hún klæddist því hann er algjörlega gegnsær. Þú getur séð geirvörturnar hennar fullkomlega,“ sagði Kelly um Sweeney í þætti sínum.

Sweeney í kjólnum umdeilda.Getty

Kelly hrósaði brjóstum Sweeney en líkti leikkonunni svo við raunveruleikastjörnuna Kim Kardashian.

„Hún minnti mig á Kim Kardashian sýnir of mikið og tekur þannig í burtu það sem er kynþokkafyllst, sem er von allra gaura um að verða sá sem sér þau loksins í alvörunni, og skilur lítið eftir fyrir ímyndunaraflið,“ sagði Kelly

Kelly sagðist vera aðdáandi Sweeney en hún óttaðist að leikkonan og aðrar Hollywood-stjörnur væru narraðar til að klæðast fötum sem sýndu of mikið.

„Ég held hún gæti hafa verið blekkt í hann. Ég þori að veðja það,“ sagði Kelly og rifjaði upp þegar hún fór sjálf í myndatöku fyrir tímaritið GQ. Hún hafi þá farið í „æsandi“ en viðeigandi kjól og ekki sýnt nokkuð í námunda við geirvörtuna.

„Ég held hún sé mjög ung... og ég lofa ykkur, einhver kom með kjólinn til hennar og sagði: „Nú tökum við þetta á næsta stig.“ Og hún treysti rangri manneskju og áður en þú veist af, höfðum við öll séð það,“ sagði Kelly.

Sweeney, sem er nýbúin að leika í ævisögumyndinni Christy, var ekki bara í silfruðum kjólnum heldur mætti líka með nýja klippingu, orðin stuttklippt.

Hin 28 ára Sweeney hefur einstakt lag á að koma sér í fréttir og virðist ná að ergja marga. Þar má nefna auglýsingar hennar fyrir American Eagle fyrr á þessu ári. 

Í vikunni vakti hún síðan athygli fyrir tilkomumikið pylsuát á hafnaboltaleik og var síðan orðuð við næstu mynd um spæjarann James Bond.

Bandaríkin Tíska og hönnun Hollywood Bíó og sjónvarp

Tengdar fréttir

Nældi sér í einn umdeildan

Nýjasta stjörnupar Hollywood vekur furðu meðal margra en bomban og ofurstjarnan Sydney Sweeney virðist hafa fallið fyrir umboðsmanninum og athafnamanninum Scooter Braun.

Óþekkjanleg stjarna

Hollywood-stjarnan Sydney Sweeney mun leika Christy Martin í nýrri ævisögumynd um bandaríska boxarann. Fyrsta opinbera ljósmyndin úr kvikmyndinni sýnir óþekkjanlega dökkhærða Sweeney.



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.