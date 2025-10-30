Matur

Hrylli­lega girni­legar hrekkjavökukræsingar

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hér má finna þrjár uppskriftir sem koma einstaklega vel út á veisluborðinu.
Hér má finna þrjár uppskriftir sem koma einstaklega vel út á veisluborðinu.

Hrekkjavakan verður haldin hátíðleg víða um land annað kvöld. Umfang hátíðarinnar eykst með hverju árinu sem líður, og hún hefur nú fest sig í sessi á mörgum heimilum. Undirbúningurinn stendur sem hæst, þar sem margir undirbúa hrikalega flottar veislur með girnilegum kræsingum. 

Hér að neðan má finna þrjár uppskriftir sem koma einstaklega vel út á veisluborðinu.

Hrekkjavökupopp 

Matgæðingurinn Berglind Hreiðarsdóttir, hjá Gotterí og gersemar, útbjó flotta poppskál í Hrekkjavökubúningi sem setur skemmtilegan svip á veisluborðið. Skálin er bæði einföld í framkvæmd og fullkomin viðbót við Hrekkjavökuboðið.

Hráefni:

  • 1 poki örbylgjupopp
  • Tvær lúkur saltkringlur
  • Tveir pokar lakkrísreimar (skornar niður)
  • Einn poki ormahlaup
  • 3 msk. fjólublátt súkkulaði
  • 3 msk. grænt súkkulaði
  • 3 msk. appelsínugult súkkulaði
  • Sykuraugu
  • Kökuskraut (má sleppa)

Aðferð:

  1. Poppið poppið samkvæmt leiðbeiningum og hellið á ofnskúffu íklædda bökunarpappír.
  2. Bræðið súkkulaðið (ég notaði candy melts en hér má líka bara nota dökkt og hvítt súkkulaði ef þið finnið ekki litað, það fæst t.d í Hagkaup).
  3. Stráið saltkringlum og ormahlaupi yfir poppið, dreifið úr brædda súkkulaðinu og stráið kökuskrauti og augum yfir hér og þar.
  4. Leyfið súkkulaðinu að storkna áður en þið færið yfir í aðra skál.

Ógurlegur hrekkjavökueftirréttur

Matgæðingurinn og uppskriftahöfundurinn Linda Benediktsdóttir útbjó ógurleg hrekkjavökueftirréttaglös – fullkominn eftirrétt fyrir bæði fullorðna og börn.

Það er fátt skemmtilegra en að skapa eitthvað ótrúlega ljúffengt sem lítur út fyrir að vera dálítið óhugnanlegt! Þessi uppskrift er bæði einföld og skemmtileg og hentar fullkomlega á Halloween-borðið.

Botn:

  • Ljúffeng súkkulaðikaka Linda Ben kökumix
  • 3 egg
  • 1 dl vatn
  • 1½ dl olía

Miðlag:

  • 1 pakki Dr. Oetker vanillubúðingur
  • 100 g sykur
  • 1 lítri léttmjólk
  • Toppur
  • 240 g Noir kex með belgísku súkkulaði (hluti mulinn, hluti heill til að gera legstein)
  • Svartur matarlitur frá Dr. Oetker
  • Vidal Mega Jelly Mix nammi
  • Vidal blóðug augu nammi

Aðferð skref fyrir skref:

Bakið kökuna

  1. Hrærið saman kökumixið, eggin, vatnið og olíuna. 
  2. Hellið deiginu í smurt form (um það bil 30×40 cm eða annað sambærilegt).
  3. Bakið við 180°C í um 25 mínútur, eða þar til kakan er bökuð í gegn. Kælið vel.

Útbúið vanillubúðinginn

  1. Setjið búðingaduft, sykur og 2 dl af mjólk í skál og hrærið þar til blandan er slétt.
  2. Hitið síðan 8 dl af mjólk í potti þar til hún nær suðu. 
  3. Takið pottinn af hitanum og hellið búðingablöndunni varlega út í mjólkina, hrærið stöðugt.
  4. Setjið pottinn aftur á hitann og þeytið þar til blandan þykknar og verður fallega gul á litinn.
  5. Takið af hitanum og látið kólna örlítið.

Setjið saman glösin

  1. Rífið súkkulaðikökuna í bita og setjið í botninn á hverju glasi, það má hafa bitana óreglulega svo búðingurinn renni aðeins niður með hliðunum.
  2. Hellið vanillubúðingnum yfir kökubotninn.

Skreytið réttinn

  1. Takið jafn mörg kex og glös, til að nota sem „legsteina“.
  2. Merjið restina af kexinu í plastpoka og stráið muldu kexinu yfir búðinginn.
  3. Skrifið RIP á bakhlið heilu kexkökurnar með svörtum matarlit og stingið einu kexi ofan í hvert glas.
  4. Skreytið síðan eftir smekk með Halloween-nammi, t.d. orma- eða drauganammi.

Ljúffengur Hrekkjavökubakki 

Hildur Rut Ingimarsdóttir, matarbloggari, útbjó glæsilegan ostabakka sem hentar fullkomlega á Hrekkjavökuborðið. Með því að skera ostana og móta úr þeim beinagrindur eða aðrar skemmtilegar verur, ásamt því að bæta við hráskinku og berjum, verður bakkinn bæði girnilegur og hátíðlegur.

Hráefni:

  • 2x Camembert ost
  • 1 Primadonna
  • 1 Havarti með kryddi
  • Brómber
  • Bláber
  • Tuc mini kex
  • Sultur eftir smekk. T.d brómberjasultu og habanero– og appelsínusultu.
  • Grænar ólífur
  • Salami
  • Hráskinka
  • Ferskt timían

Aðferð:

  1. Skerið ostana í minni bita eða mótið úr þeim beinagrind.
  2. Raðið þeim síðan fallega á bakka ásamt berjum og hráskinku, og öðru sem ykkur dettur í hug.
  3. Sjá aðferðina í myndbandinu hér að neðan.
Matur Uppskriftir Hrekkjavaka

Tengdar fréttir

Eva Lauf­ey hélt hræði­legt hrekkja­vöku­boð

Bakstursdrottningin og markaðsstýran Eva Laufey Hermannsdóttir Kjaran elskar að eigin sögn hrekkjavökuna. Hún lét því sitt ekki eftir liggja og galdraði fram glæsilegt veisluborð í tilefni dagsins.

Hryllilegustu veisluborð allra tíma

Hrekkjavakan nálgast og verður haldin hátíðleg víða um land þann 31. október. Umfang hátíðarinnar eykst með hverju árinu sem líður og er orðinn siður á mörgum heimilum. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.