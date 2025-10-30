Hrekkjavakan verður haldin hátíðleg víða um land annað kvöld. Umfang hátíðarinnar eykst með hverju árinu sem líður, og hún hefur nú fest sig í sessi á mörgum heimilum. Undirbúningurinn stendur sem hæst, þar sem margir undirbúa hrikalega flottar veislur með girnilegum kræsingum.
Hér að neðan má finna þrjár uppskriftir sem koma einstaklega vel út á veisluborðinu.
Matgæðingurinn Berglind Hreiðarsdóttir, hjá Gotterí og gersemar, útbjó flotta poppskál í Hrekkjavökubúningi sem setur skemmtilegan svip á veisluborðið. Skálin er bæði einföld í framkvæmd og fullkomin viðbót við Hrekkjavökuboðið.
Hráefni:
Aðferð:
View this post on Instagram A post shared by Gotterí og gersemar (@gotterioggersemar)
Matgæðingurinn og uppskriftahöfundurinn Linda Benediktsdóttir útbjó ógurleg hrekkjavökueftirréttaglös – fullkominn eftirrétt fyrir bæði fullorðna og börn.Það er fátt skemmtilegra en að skapa eitthvað ótrúlega ljúffengt sem lítur út fyrir að vera dálítið óhugnanlegt! Þessi uppskrift er bæði einföld og skemmtileg og hentar fullkomlega á Halloween-borðið.
Botn:
Miðlag:
Aðferð skref fyrir skref:
Bakið kökuna
Útbúið vanillubúðinginn
Setjið saman glösin
Skreytið réttinn
View this post on Instagram A post shared by Linda Ben (@lindaben)
Hildur Rut Ingimarsdóttir, matarbloggari, útbjó glæsilegan ostabakka sem hentar fullkomlega á Hrekkjavökuborðið. Með því að skera ostana og móta úr þeim beinagrindur eða aðrar skemmtilegar verur, ásamt því að bæta við hráskinku og berjum, verður bakkinn bæði girnilegur og hátíðlegur.
Aðferð:
View this post on Instagram A post shared by Hildur Rut (@hildurrutingimars)
Bakstursdrottningin og markaðsstýran Eva Laufey Hermannsdóttir Kjaran elskar að eigin sögn hrekkjavökuna. Hún lét því sitt ekki eftir liggja og galdraði fram glæsilegt veisluborð í tilefni dagsins.
