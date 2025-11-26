Matur

Retinól-salat tekur yfir TikTok

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Salatið hefur verið afar vinsælt á samfélagsmiðlinum TikTok.
Orðatiltækið „þú ert það sem þú borðar“ hefur lengi verið vinsælt en hefur verið sérstaklega útbreitt á TikTok undanfarna mánuði vegna ákveðins gulrótarsalats sem gengur undir nafninu retinól-salat og er talið vera gott fyrir húðina.

Notendur TikTok hafa lýst því sem næringarríku og að auðvelt sé að útbúa það. Salatið samanstendur af ferskum gulrótum, límónusafa, ristuðum sesamfræum og ferskum kryddjurtum. 

Vinsældir salatsins má að stórum hluta rekja til nafnsins, en gulrætur eru ríkar af betakarótíni sem líkaminn umbreytir í A-vítamín, einnig þekkt sem retínól.

Retinól hefur lengi verið notað í húðvörum og er þekkt fyrir að vinna gegn öldrunareinkennum húðarinnar, sem skýrir hvers vegna notendur TikTok tengja salatið við ljóma húðarinnar.

Undir myndböndunum má sjá athugasemdir þar sem fólk hvetur aðra til að „borða húðvörurnar sínar“.

Hollywood-stjörnur á borð við leikkonuna fögru, Jessicu Alba, hafa deilt uppskriftinni á TikTok, sem hefur ýtt enn frekar undir vinsældirnar.

@jessicaalba #Carrot #retinol #salad - my current obsession 🤤🥕 So yummy, healthy, crunchy, flavorful - all the things. Inspo from @Dewy Faced Bitch - #recipe below 👇🏽 **Add in whatever proportions you like Carrot ribbons Chopped cilantro Chopped scallions Sliced jicama Sliced radish Chopped roasted cashews Option to add your desired protein For the dressing: Ginger Garlic Juice of half an orange Juice of half a lime 3 tbs sesame oil 1.5 tbsp rice wine vinegar 1.5 tbsp soy sauce 1 tbsp maple syrup Garlic chili crunch (to taste) Toss in a large bowl and #enjoy ♬ Tieduprightnow - Parcels

Hráefni:

  • 4 stk stórar gulrætur, 
  • 2 hvítlauksgeirar
  • Safi úr 1 stk límónu
  • 3 msk soja-sósa
  • 1 msk hrísgrjónaedik 
  • 1 msk sesamolía
  • Handfylli af söxuðum vorlauk
  • 3 msk ristuð sesamfræ
  • Salt og pipar eftir smekk

Aðferð:

  1. Skerið gulræturnar í ræmur og saxið hvítlaukinn.
  2. Blandið saman lime-safa, soja-sósu, hrísgrjónaediki og sesamolíu í lítilli skál.
  3. Hellið dressingu yfir gulræturnar og bætið hvítlauk, vorlauk og sesamfræjum saman.
  4. Kryddið með salti og pipar eftir smekk.
  5. Hrærið varlega saman og berið fram ferskt.
