Retinól-salat tekur yfir TikTok

Orðatiltækið „þú ert það sem þú borðar“ hefur lengi verið vinsælt en hefur verið sérstaklega útbreitt á TikTok undanfarna mánuði vegna ákveðins gulrótarsalats sem gengur undir nafninu retinól-salat og er talið vera gott fyrir húðina.
Notendur TikTok hafa lýst því sem næringarríku og að auðvelt sé að útbúa það. Salatið samanstendur af ferskum gulrótum, límónusafa, ristuðum sesamfræum og ferskum kryddjurtum.
Vinsældir salatsins má að stórum hluta rekja til nafnsins, en gulrætur eru ríkar af betakarótíni sem líkaminn umbreytir í A-vítamín, einnig þekkt sem retínól.
Retinól hefur lengi verið notað í húðvörum og er þekkt fyrir að vinna gegn öldrunareinkennum húðarinnar, sem skýrir hvers vegna notendur TikTok tengja salatið við ljóma húðarinnar.
Undir myndböndunum má sjá athugasemdir þar sem fólk hvetur aðra til að „borða húðvörurnar sínar“.
Hollywood-stjörnur á borð við leikkonuna fögru, Jessicu Alba, hafa deilt uppskriftinni á TikTok, sem hefur ýtt enn frekar undir vinsældirnar.
@jessicaalba #Carrot #retinol #salad - my current obsession 🤤🥕 So yummy, healthy, crunchy, flavorful - all the things. Inspo from @Dewy Faced Bitch - #recipe below 👇🏽 **Add in whatever proportions you like Carrot ribbons Chopped cilantro Chopped scallions Sliced jicama Sliced radish Chopped roasted cashews Option to add your desired protein For the dressing: Ginger Garlic Juice of half an orange Juice of half a lime 3 tbs sesame oil 1.5 tbsp rice wine vinegar 1.5 tbsp soy sauce 1 tbsp maple syrup Garlic chili crunch (to taste) Toss in a large bowl and #enjoy ♬ Tieduprightnow - Parcels
Frasinn „six-seven“ hefur á undanförnum mánuðum fest sig í sessi meðal ungmenna á samfélagsmiðlinum TikTok og í daglegu tali þeirra. Hann hefur ekki skýra eða fastmótaða merkingu, en er oft notaður til að vekja athygli. Þrátt fyrir þetta hefur trendið breiðst frá TikTok inn í skólastofur víða um heim. En hvað þýðir þetta í raun?
Líkt og oft áður taka ákveðin trend yfir samfélagsmiðlana TikTok og Instagram. Nýjasta æðið er svokallað Dúbaí-súkkulaði sem á rætur sínar að rekja til Sameinuðu arabísku furstadæmanna. En hvað er svona sérstakt við þetta súkkulaði?
Þórhallur Bjarnason, garðyrkjubóndi á Laugalandi í Borgarfirði segir gúrkuskort viðvarandi og framleiðendur ekki hafa undan. Það sé samt ekki eitthvað nýtt. Þórhallur ræddi gúrkuskort í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í dag.