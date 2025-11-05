Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði.

Matur

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hér er á ferðinni algjör bragðbomba, tilvalinn réttur í matarboð helgarinnar! Linda Benediktsdóttir, uppskriftahöfundur og matgæðingur, á heiðurinn af þessum dásamlega rétti sem samanstendur af heimatilbúnu naanbrauði, safaríkum kjúklingi, fersku salati og kremuaðri jógúrtsósu.

Heimagert naan-brauð

Hráefni:

  • 1,5 dl volgt vatn
  • 2 tsk sykur
  • 2 tsk þurrger
  • 4 dl hveiti
  • 1/2 tsk salt
  • 3 msk brætt smjör
  • 2 msk hreint jógúrt
  • Garam masala
  • Sjávar salt

Aðferð:

  1. Blandið sykri og geri saman við volga vatnið og látið standa í smá stund.
  2. Blandið saman hveiti, salti, bræddu smjöri, jógúrti og gerblöndunni. Látið standa til að hefast í 30 mín. Á meðan skulið þið byrja að elda kjúklingaréttinn.
  3. Skiptið deiginu í 6 hluta og fletjið hvern hluta fyrir sig út og kryddið með garam masala og salti.
  4. Steikið svo brauðið á pönnu með ólífu olíu þangað til þangað til brauðið verður gullin brúnt.
Kjúklingasalat

  • 700 g kjúklingalæri
  • 2 msk kjúklingakryddblanda
  • 90 g salatblanda 
  • u.þ.b. 350 g súrar gúrkur
  • 1 rauðlaukur
  • 15 g kóríander
  • 15 g steinselja 

Sósa

  • 2 dl grískt jógúrt
  • 3 msk mæjónes
  • 1 hvítlauksgeiri, rifinn
  • 1 tsk papriku krydd
  • 1/4 tsk cumin
  • Salt

Aðferð:

  1. Kryddið kjúklingalærin og steikið þau á pönnu þar til elduð í gegn. Það er líka hægt að steikja þau þar til falleg húð myndast á þau og setja svo í eldfast mót og elda þau inn í ofni þar til elduð í gegn, ef þér finnst það þægilegra.
  2. Skerið niður salat, súrar gúrkur, rauðlauk, kóríander og steinselju smátt niður og setjið í skál.
  3. Skerið einnig kjúklinginn smátt niður þegar hann er tilbúinn og bætið í skálina.
  4. Hrærið saman mæjónesi, grískri jógúrt, rifnum hvítlauksgeira, paprikukryddi, cumin og salti.
  5. Bætið u.þ.b. 2 msk af sósu út í salatið og blandið öllu saman.
  6. Setjið smá sósu á naan brauði og svo salatið.
