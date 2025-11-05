Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 5. nóvember 2025 09:26 Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði. Hér er á ferðinni algjör bragðbomba, tilvalinn réttur í matarboð helgarinnar! Linda Benediktsdóttir, uppskriftahöfundur og matgæðingur, á heiðurinn af þessum dásamlega rétti sem samanstendur af heimatilbúnu naanbrauði, safaríkum kjúklingi, fersku salati og kremuaðri jógúrtsósu. Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði Heimagert naan-brauð Hráefni: 1,5 dl volgt vatn 2 tsk sykur 2 tsk þurrger 4 dl hveiti 1/2 tsk salt 3 msk brætt smjör 2 msk hreint jógúrt Garam masala Sjávar salt Aðferð: Blandið sykri og geri saman við volga vatnið og látið standa í smá stund. Blandið saman hveiti, salti, bræddu smjöri, jógúrti og gerblöndunni. Látið standa til að hefast í 30 mín. Á meðan skulið þið byrja að elda kjúklingaréttinn. Skiptið deiginu í 6 hluta og fletjið hvern hluta fyrir sig út og kryddið með garam masala og salti. Steikið svo brauðið á pönnu með ólífu olíu þangað til þangað til brauðið verður gullin brúnt. Heimagerð naan brauð.Lindaben.is Kjúklingasalat 700 g kjúklingalæri 2 msk kjúklingakryddblanda 90 g salatblanda u.þ.b. 350 g súrar gúrkur 1 rauðlaukur 15 g kóríander 15 g steinselja Sósa 2 dl grískt jógúrt 3 msk mæjónes 1 hvítlauksgeiri, rifinn 1 tsk papriku krydd 1/4 tsk cumin Salt Aðferð: Kryddið kjúklingalærin og steikið þau á pönnu þar til elduð í gegn. Það er líka hægt að steikja þau þar til falleg húð myndast á þau og setja svo í eldfast mót og elda þau inn í ofni þar til elduð í gegn, ef þér finnst það þægilegra. Skerið niður salat, súrar gúrkur, rauðlauk, kóríander og steinselju smátt niður og setjið í skál. Skerið einnig kjúklinginn smátt niður þegar hann er tilbúinn og bætið í skálina. Hrærið saman mæjónesi, grískri jógúrt, rifnum hvítlauksgeira, paprikukryddi, cumin og salti. Bætið u.þ.b. 2 msk af sósu út í salatið og blandið öllu saman. Setjið smá sósu á naan brauði og svo salatið. View this post on Instagram A post shared by Linda Ben (@lindaben) Uppskriftir Matur Salat Brauð Tengdar fréttir Létt og ljúffengt eplasalat Heilsukokkurinn Jana Steingrímsdóttir kann að galdra fram holla rétti á einstaklega girnilegan hátt. Hér er á ferðinni létt og ljúffengt eplasalat með trönuberjum og valhnetum – frábær kostur sem morgunmatur eða millimál. Salatið er stútfullt af hollum fitusýrum og trefjum sem gefa bæði orku og næringu. 4. nóvember 2025 16:02 Tiramisu-brownie að hætti Höllu Halla María Svansdóttir, eigandi hins margrómaða veitingastaðar Hjá Höllu, deilir hér uppskrift að ómótstæðilegri brownie með tiramisukremi, sem er fullkomin blanda af djúpu súkkulaðibragði, seigri og mjúkri brownie-köku með ítölsku ívafi. 3. nóvember 2025 12:30 Dúnmjúk skinkuhorn með æðislegri fyllingu Linda Benediktsdóttir, matgæðingur og uppskriftahöfundur, deilir hér uppskrift að dúnmjúkum og bragðgóðum skinkuhornum. Þetta er uppskrift sem þú munt vilja gera aftur og aftur – því fyllingin er einfaldlega ómótstæðileg! 30. október 2025 09:31 Elegant eftirréttur sem hlýjar um hjartarætur Heilsukokkurinn Jana veit hvað hún syngur þegar það kemur að bæði hollum og góðum eftirréttum. Á heimasíðu hennar má finna einstaklega girnilega uppskrift af bökuðum eplum og döðlum með kanil, jógúrti og granóla sem er auðveld í framkvæmd. 29. október 2025 14:02 Mest lesið Sambandslaus Hamlet Gagnrýni „Hann var bara draumur“ Lífið Varð næstum fyrir bíl á Formúlunni Lífið Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Lífið Stjörnupar og hafnfirsk systkini sáu stærsta harmleik sögunnar Lífið Tjáir sig um auglýsinguna umdeildu og stuðning Trump Lífið Árbæjarskóli og Fellaskóli áfram í úrslit í Skrekk Lífið „Ég sótti ekki einu sinni um háskóla á Íslandi“ Lífið Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Lífið samstarf Ólöf mætti með Magnús upp á arminn Lífið Fleiri fréttir Djúsí kjúklingasalat á naanbrauði Létt og ljúffengt eplasalat Tiramisu-brownie að hætti Höllu Hryllilega girnilegar hrekkjavökukræsingar Dúnmjúk skinkuhorn með æðislegri fyllingu Elegant eftirréttur sem hlýjar um hjartarætur Bragðgott quesadilla á einni plötu Smjörsteikt bleikja, smjörkennt hvítvín og „alkahólíseraður Texasbúi“ „Táknmynd ítalskrar matargerðar“ Silkimjúk espresso-kaka fyrir helgina „Forréttur sem ég býð öllum upp á“ Sjá meira