Tiramisu-brownie að hætti Höllu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hjá Höllu hefur verið rekinn í Grindavík frá árinu 2016 og áherslan lögð á heimilislegan og hollan mat.
Halla María Svansdóttir, eigandi hins margrómaða veitingastaðar Hjá Höllu, deilir hér uppskrift að ómótstæðilegri brownie með tiramisukremi, sem er fullkomin blanda af djúpu súkkulaðibragði, seigri og mjúkri brownie-köku með ítölsku ívafi.

Hjá Höllu hefur verið rekinn í Grindavík frá árinu 2016 og áherslan lögð á heimilislegan og hollan mat. Um leið hefur verið reynt að svara kalli viðskiptavinarins. Halla fór í útrás árið 2018 og opnaði Hjá Höllu á Keflavíkurflugvelli sem notið hefur mikilla vinsælda.

Tiramisu-brownie

Kaka:

  • 230 grömm smjör
  • 400 grömm súkkulaði (bræðið súkkulaðið)
  • 60 grömm kakó
  • 120 grömm hveiti
  • 5 egg
  • 140 grömm kókospálmasykur eða hrásykur + púðursykur
  • 200 grömm hrásykur
  • 1 tsk salt
  • 1 msk vanilla
  • 1 msk instant kaffi

Aðferð:

  1. Þeytið saman eggin og sykurinn þar til létt og ljóst. 
  2. Bræðið saman smjör og súkkulaði, blandið saman við eggin og sykurinn og sigtið rest saman við. Best að handslá því saman en ekki þeyta.
  3. Bakið í 20 mín á 180 gráðum.
  4. Látið kökuna kólna og gerið svo kremið.

Krem

Hráefni:

  • 200 grömm mascarpone
  • 240 ml rjómi
  • 50 grömm sykur
  • 1/4 tsk salt
  • 1 msk vanilla
  • 1/2 til 1 msk instant kaffi sigtað

Aðferð:

  1. Mascarpone og rjóminn er þeytt saman en passið að ofþeyta ekki.
  2. Sigtið rest við.
  3. Kakódufti stráð yfir og njótið.
@hjahollu

