Tiramisu-brownie að hætti Höllu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 3. nóvember 2025 12:30 Hjá Höllu hefur verið rekinn í Grindavík frá árinu 2016 og áherslan lögð á heimilislegan og hollan mat. Halla María Svansdóttir, eigandi hins margrómaða veitingastaðar Hjá Höllu, deilir hér uppskrift að ómótstæðilegri brownie með tiramisukremi, sem er fullkomin blanda af djúpu súkkulaðibragði, seigri og mjúkri brownie-köku með ítölsku ívafi. Hjá Höllu hefur verið rekinn í Grindavík frá árinu 2016 og áherslan lögð á heimilislegan og hollan mat. Um leið hefur verið reynt að svara kalli viðskiptavinarins. Halla fór í útrás árið 2018 og opnaði Hjá Höllu á Keflavíkurflugvelli sem notið hefur mikilla vinsælda. Tiramisu-brownie Kaka: 230 grömm smjör 400 grömm súkkulaði (bræðið súkkulaðið) 60 grömm kakó 120 grömm hveiti 5 egg 140 grömm kókospálmasykur eða hrásykur + púðursykur 200 grömm hrásykur 1 tsk salt 1 msk vanilla 1 msk instant kaffi Aðferð: Þeytið saman eggin og sykurinn þar til létt og ljóst. Bræðið saman smjör og súkkulaði, blandið saman við eggin og sykurinn og sigtið rest saman við. Best að handslá því saman en ekki þeyta. Bakið í 20 mín á 180 gráðum. Látið kökuna kólna og gerið svo kremið. Krem Hráefni: 200 grömm mascarpone 240 ml rjómi 50 grömm sykur 1/4 tsk salt 1 msk vanilla 1/2 til 1 msk instant kaffi sigtað Aðferð: Mascarpone og rjóminn er þeytt saman en passið að ofþeyta ekki. Sigtið rest við. Kakódufti stráð yfir og njótið. @hjahollu Þá eru það tiramisu brownies! Þessa verður þú að prófa að gera ✨ Kaka: - 230 grömm smjör - 400 grömm súkkulaði (bræðið súkkulaðið) - 60 grömm kakó - 120 grömm hveiti - 5 egg - 140 grömm kókospálmasykur eða hrásykur + púðursykur - 200 grömm hrásykur - 1 tsk salt - 1 msk vanilla - 1 msk instant kaffi Þeytið saman eggin og sykurinn þar til létt og ljóst. Bræðið saman smjör og súkkulaði, blandið saman við eggin og sykurinn og sigtið rest saman við. Best að handslá því saman en ekki þeyta. Bakið í 20 mín á 180 gráðum. Látið kökuna kólna og gerið svo kremið. - 200 grömm mascarpone - 240 ml rjómi - 50 grömm sykur - 1/4 tsk salt - 1 msk vanilla - 1/2 til 1 msk instant kaffi sigtað Mascarpone og rjóminn er þeytt saman en passið að ofþeyta ekki. Sigtið rest við. Kakódufti stráð yfir og njótið ❤️ ♬ original sound - hjá höllu Uppskriftir Matur Kökur og tertur Grindavík Tengdar fréttir Hnetukjúklingurinn hennar Höllu Halla María Sveindsdóttir, eigandi hins margrómaða veitingastaðar Hjá Höllu, deilir hér uppskift að Hnetukjúkling með pikkluðum rauðlauk og rauðkálssalati, sem er sannkölluð veisla fyrir bragðlaukana. 30. september 2025 14:24 Mest lesið Fékk hvorki að setja eigið nafn né dulnefni á þættina sína Lífið Fyrrverandi ráðherra Dana: „Þið voruð aldrei nýlenda“ Menning Klæddi sig upp sem hjákona eiginmannsins Tíska og hönnun Svona er kynlífsþjónusta á Íslandi Lífið Stjörnulífið: „Ef fólk hættir að gagnrýna mig svelt ég“ Lífið Dagur Sig genginn í það heilaga Lífið Umtöluð verk Balta og sjónvarpslaus sjónvarpsverðlaun Menning Leikstýrir kærastanum í stærsta harmleik sögunnar Lífið Hefur farið í gegnum sambandsslit, gjaldþrot og fjárkúgunarmál frammi fyrir þjóðinni Lífið Ljúffengir hafraklattar með kaffinu Lífið Fleiri fréttir Tiramisu-brownie að hætti Höllu Hryllilega girnilegar hrekkjavökukræsingar Dúnmjúk skinkuhorn með æðislegri fyllingu Elegant eftirréttur sem hlýjar um hjartarætur Bragðgott quesadilla á einni plötu Smjörsteikt bleikja, smjörkennt hvítvín og „alkahólíseraður Texasbúi“ „Táknmynd ítalskrar matargerðar“ Silkimjúk espresso-kaka fyrir helgina „Forréttur sem ég býð öllum upp á“ Sjá meira