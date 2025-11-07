Matur

Stökkir ostabitar í pistasíuhjúp

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Hér er á ferðinni Brie-ostur í stökkum pistasíuhjúp, með heitu hunangi og rifsberjum.
Hér er á ferðinni öðruvísi og bragðgóð útgáfa af bökuðum Brie-osti. Blanda af stökkum pistasíuhjúp, heitu hunangi og rifsberjum er ómótstæðileg. Berglind Hreiðarsdóttir hjá Gotterí og Gersemum á heiðurinn af þessari uppskrift, sem er tilvalin til að bjóða upp á í saumaklúbbnum eða á aðventunni.

Stökkir Brie-bitar í pistasíuhjúp

Hráefni- átján bitar

  • 2 x Bónda Brie ostur
  • 1 egg
  • 40 g Panko rasp
  • 50 g pistasíukjarnar
  • 2 tsk. saxað ferskt rósmarín
  • ½ tsk. salt
  • ½ tsk. pipar
  • 2 msk. chilli hunang
  • Rifsber
  • Olía (grænmetis) til steikingar

Aðferð:

  1. Byrjið á því að skera rúnnaða hlutann af ostinum og útbúa ferhyrning úr honum. Skerið hvorn ost um sig í níu bita.
  2. Setjið bitana í frysti í 10 til 15 mínútur.
  3. Pískið egg í skál og saxið pistasíukjarnana smátt niður.
  4. Blandið raspinum, pistasíuhnetunum, rósmaríni, salti og pipar saman í aðra skál.  Geymið smá af pistasíunum til að strá yfir í lokin.
  5. Takið bitana úr frystinum, veltið þeim upp úr eggjablöndunni og næst pistasíublöndunni. Endurtakið og hjúpið þannig hvern bita tvisvar sinnum.
  6. Setjið þá aftur inn í frysti í u.þ.b. tíu mínútur.
  7. Hitið olíu á lítilli pönnu á meðalhita. Gott er að hún sé með eins sentimetra brún.
  8. Steikið hvern bita í eina til tvær mínútur á hvorri hlið, eða þar til að bitarnir eru orðnir gullinbrúnir. Snúið þeim varlega við með töng og leggið á eldhúspappír þegar þeir eru tilbúnir svo að fitan leki vel af.
  9. Raðið loks bitunum á diskinn, bætið chilli-hunanginu yfir, setjið rifsber ofan á og stráið smá af pistasíuhnetunum yfir.
