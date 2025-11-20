Matur

Mac n' cheese frá grunni „Foodporn í boði Adams“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Adam deilir uppskriftum á samfélagsmiðlinum TikTok á líflegan og skemmtilegan hátt.
Adam deilir uppskriftum á samfélagsmiðlinum TikTok á líflegan og skemmtilegan hátt.

Adam Karl Helgason, matgæðingur, deilir girnilegri útgáfu af ofnbökuðu mac n’ cheese. Hann birti uppskriftina á TikTok og segir réttinn fullkominn á veisluborðið á Þakkargjörðarhátíðinni í lok nóvember.

Ofnbakað Maac n' Cheese

Hráefni (uppskrift fyrir 4-6)

  • Pasta (makkarónur) 220–300 g
  • Mozzarella ostur 200 g
  • Mature cheddar 200 g
  • Havarti ostur 200 g
  • Kjúklingateningur 1 stk
  • Hvítlauksduft 1-2 tsk.
  • Reykt paprika 1 - 1,5 tsk
  • Smjör  1,5 msk
  • Hveiti 1,5 msk
  • Niðursoðin mjólk 2 dl
  • Rjómi 180 ml
  • Dijon sinnep 1-2 tsk, eða eftir smekk

Aðferð:

  1. Sjóðið makkarónur ásamt einum kjúklingateningi. 
  2. Rífið ostana niður. Gott rifjárn sparar mikla tíma og fyrirhöfn.
  3. Bræðið smjörið á pönnu og bætið við helmingnum af kryddunum.
  4. Stráið næst hveitinu út á pönnuna í þremur skömmtum og hrærið vel á milli.
  5. Hellið niðursoðinni mjólk og rjóma út á og bætið restinni af kryddunum út í.
  6. Hrærið þar til blandan þykknar aðeins.
  7. Bætið helmingnum af ostinum út í og hrærið þar til hann bráðnar.
  8. Lækkið hitann og blandið soðnu makkarónunum varlega saman við.
  9. Bætið 1–2 tsk af Dijon-sinnepi saman við sósuna.
  10. Setjið blönduna í eldfast mót. Setjið lag af makkarónum. Stráið osti yfir. Endurtakið með öðru lagskiptu lagi af makkarónum og topplagi af osti og bakið við 180°C í 25–30 mínútur.
  11. Stillið á grill síðustu 3–5 mínúturnar til að fá fallegan gylltan og stökkt lag.

Aðferðina má sjá í mynbandinu hér að neðan:

@adamhelgason Mac’n’cheese 🧀 Allt sem er notað í þessa uppskrift er til í @Krónan ♬ original sound - adamhelgason
Matur Uppskriftir


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.