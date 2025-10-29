Innlent

Snjóhengjur geti skapað hættu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Töluverður þungi getur verið í snjóhengjum þegar þær falla til jarðar.
Enn er viðvörun um aukna snjóflóðahættu í gildi á Suðvesturlandi. Gefin var út slík viðvörun í gær vegna mikillar snjókomu. Þá var hættan metin töluverð en er nú búin að lækka hana í nokkra hættu. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er viðvörunin í gildi þar til klukkan 19 í kvöld.

Viðvörunin gildir bæði um snjóhengjur á húsum og öðrum byggingum og um snjóflóðahættu í fjallshlíðum í fjöllum á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis í Úlfarsfelli eða Helgafelli.

Hulda Rós Helgadóttir, ofanflóðasérfræðingur á ofanflóðavakt Veðurstofunnar, sagði í samtali við fréttastofu í gær að fólk ætti sérstaklega að gæta sín í brekkum sem eru yfir 30 gráður.

„Þetta er almennt á svæðinu og í brekkum sem eru yfir 30 gráður. Það er búið að snjóa alls staðar á svæðinu og seinni partinn hvessir úr norðaustri og þá mun örugglega koma skafrenningur og þá sérstaklega í hlíðar sem snúa suðvestur. Mesta snjóflóðahættan er því líklega í suðvesturvísandi hlíðum,“ sagði hún í gær og ítrekaði að fjöllin þyrftu ekki að vera há.

Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir gott fyrir fólk, ef það getur, að fjarlægja stórar snjóhengjur. Þær geti skapað hættu þegar þær falla niður, sérstaklega ef gangstéttir eru beint fyrir neðan.

Snjóflóðahætta víðar

Á vef Veðurstofunnar má sjá að einnig er nokkur hætta á snjóflóðum á utanverðum Tröllaskaga, innanverðum Eyjafirði, norðanverðum Vestfjörðum og á Austfjörðum. Í spá ofanflóðavaktarinnar í gær kom fram að talsvert hefði snjóað og því töluverð snjóflóðahætta á suðvesturhorninu. Hún gæti aukist með meiri snjókomu og auknum vindi.

„Þá gæti skafið í fleka, sérstaklega í SV-vísandi hlíðum. Nýlegur snjór er á Austur- og Norðurlandi frá því í síðustu viku og hafa vindflekar myndast þar,“ sagði að lokum.

