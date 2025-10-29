Snjóhengjur geti skapað hættu Lovísa Arnardóttir skrifar 29. október 2025 13:12 Töluverður þungi getur verið í snjóhengjum þegar þær falla til jarðar. Vísir/Anton Brink Enn er viðvörun um aukna snjóflóðahættu í gildi á Suðvesturlandi. Gefin var út slík viðvörun í gær vegna mikillar snjókomu. Þá var hættan metin töluverð en er nú búin að lækka hana í nokkra hættu. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni er viðvörunin í gildi þar til klukkan 19 í kvöld. Viðvörunin gildir bæði um snjóhengjur á húsum og öðrum byggingum og um snjóflóðahættu í fjallshlíðum í fjöllum á höfuðborgarsvæðinu, til dæmis í Úlfarsfelli eða Helgafelli. Hulda Rós Helgadóttir, ofanflóðasérfræðingur á ofanflóðavakt Veðurstofunnar, sagði í samtali við fréttastofu í gær að fólk ætti sérstaklega að gæta sín í brekkum sem eru yfir 30 gráður. Gott er fyrir fólk, ef það getur, að reyna að fjarlægja slíkar snjóhengjur. Vísir/Anton Brink „Þetta er almennt á svæðinu og í brekkum sem eru yfir 30 gráður. Það er búið að snjóa alls staðar á svæðinu og seinni partinn hvessir úr norðaustri og þá mun örugglega koma skafrenningur og þá sérstaklega í hlíðar sem snúa suðvestur. Mesta snjóflóðahættan er því líklega í suðvesturvísandi hlíðum,“ sagði hún í gær og ítrekaði að fjöllin þyrftu ekki að vera há. Sigríður Magnea Óskarsdóttir, náttúruvársérfræðingur hjá Veðurstofunni, segir gott fyrir fólk, ef það getur, að fjarlægja stórar snjóhengjur. Þær geti skapað hættu þegar þær falla niður, sérstaklega ef gangstéttir eru beint fyrir neðan. Snjóflóðahætta víðar Á vef Veðurstofunnar má sjá að einnig er nokkur hætta á snjóflóðum á utanverðum Tröllaskaga, innanverðum Eyjafirði, norðanverðum Vestfjörðum og á Austfjörðum. Í spá ofanflóðavaktarinnar í gær kom fram að talsvert hefði snjóað og því töluverð snjóflóðahætta á suðvesturhorninu. Hún gæti aukist með meiri snjókomu og auknum vindi. „Þá gæti skafið í fleka, sérstaklega í SV-vísandi hlíðum. Nýlegur snjór er á Austur- og Norðurlandi frá því í síðustu viku og hafa vindflekar myndast þar,“ sagði að lokum. Veður Snjóflóð á Íslandi Slysavarnir Mest lesið Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Innlent Ódæði eftir fall El Fasher: Blóðið sýnilegt úr geimnum Erlent Fundinum lokið án niðurstöðu Innlent Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Innlent Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Innlent Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Viðreisnar Innlent Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Innlent Þurftu að halda peppfund á lygilegum óhappadegi Innlent Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Innlent Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Innlent Fleiri fréttir Ekki gefinn afsláttur á gjaldskyldu í snjókomu Snjóhengjur geti skapað hættu Tugir ökumanna í vandræðum á Suðurnesjum Vélfagsmönnum heitt í hamsi á fundi Viðreisnar Góður grunnur en ekki nóg til að opna Þurftu að halda peppfund á lygilegum óhappadegi Lokuðu veginum um Kjalarnes vegna veðurs Fundinum lokið án niðurstöðu Kynna fyrsta húsnæðispakka ríkisstjórnarinnar Leita konu sem ók á konu og stakk af Metfjöldi árekstra í ófærðinni í gær og Vélfagsmenn tóku yfir fund Viðreisnar „Græna gímaldið“ fer ekki fet Gera ekki tilkall til höfuðborgartitils þótt Akureyri verði borg Hóflega bjartsýnn á viðræður dagsins Lögreglumenn hundfúlir með bruðl ríkislögreglustjóra Lögreglumenn svekktir að sjá hversu margir hundsuðu fyrirmæli í gær Skjálfti 3,2 að stærð í Mýrdalsjökli Snjómokstur í fullum gangi en verkið er viðamikið Íslensk stúlka í klóm 764 hvött til sjálfsskaða og ofbeldis Hálka á höfuðborgarsvæðinu og Hellisheiði Ástæða fyrir því að genaumræðan hafi ekki náð mikilli útbreiðslu Ráðgjafinn ráðinn tveimur dögum eftir að grennslast var fyrir um málið Vesturbæjarlaug opnuð enn eina ferðina eftir viðgerðir Verklagi ábótavant og krefur ríkislögreglustjóra skýringa Mæla með því að farþegar reiði sig ekki á tímaáætlanir Snjókoman mikla, ábótavant verklag ríkislögreglustjóra og jólasveinamót Karlmaður lést í Bláa lóninu Biðu í fjóra tíma úti á braut og aðra fjóra við farangursbeltin Kærðu umdeildar framkvæmdir allt of seint Skellt í lás í sundlaugum borgarinnar vegna veðurs Sjá meira