Katrín og Ragnar snúa aftur með nýja bók Agnar Már Másson skrifar 26. október 2025 12:10 Katrín Jakobsdóttir og Ragnar Jónsson á útgáfu fyrri bókar þeirra, Reykjavíkur. Vísir/Hulda Margrét Katrín Jakobsdóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, og glæpasagnahöfundurinn Ragnar Jónasson munu gefa út nýja skáldsögu. Sagan nefnist Franski spítalinn. Frá þessu greinir Ragnar á Instagram og nefnir að sögusvið bókarinnar sé á Austurlandi árið 1989. Bókin er framhald af fyrri bók þeirra tvímenninga, Reykjavík, sem kom út 2022. Glæpasaga varð á sínum tíma mest selda bókin í verslunum Pennans-Eymundssonar View this post on Instagram A post shared by Ragnar Jonasson (@ragnarjo) Á kápu nýju útgáfunnar má sjá viðrað húsnæði Franska spítalinn á Fáskrúðsfirði sem var reistur árið 1903 og færður á Hafranes 1939. Ragnar Jónsson er einn þekktasti glæpasagnahöfundur landsins en Katrín Jakobsdóttir er bókmenntafræðingur og hefur sérstaklega lagt áherslu á glæpasögur. Bókmenntir Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur (2017-2024)