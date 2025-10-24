Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni Stefán Árni Pálsson skrifar 24. október 2025 13:01 Elín læknaðist af brjóstakrabbameini og fór eftir öllum ráðum frá læknum. Elín notaði ákveðinn mat sem hjálp í krabbameinsmeðferðinni. Framkvæmdastjórinn og frumkvöðullinn Elín Kristín Guðmundsdóttir fékk brjóstakrabbamein árið 2018 og ákvað í framhaldi af því að breyta alveg um mataræði til þess að styrkja líkamann í krabbameins lyfjagjöfinni og geislameðferðinni. Elín segir að það hafi hjálpað henni gríðarlega í allri meðferðinni og í dag er hún stálhraust og eldhress. Og í framhaldi af breyttu mataræði þar sem hún varð vegna, stofnaði hún vegan fyrirtæki sem hefur alveg slegið í gegn. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og skoðaði málið á Sýn í gærkvöldi. „Það er einhvern veginn þannig að krabbamein spyr ekki um aldur er fyrri störf,“ segir Elín og heldur áfram. „Það geta allir greinst en það geta líka mjög margir læknast eins og ég. Þegar ég greinist 2018 finn ég fyrir fyrirferð í brjóstinu á mér. Ég ákveð að fara og láta kanna þetta uppá heilsugæslunni hjá mér. Þá var ég send áfram og í kjölfarið gripin strax.“ Hún segir að þarna hafi nýr kafli í hennar lífi hafist. „Ég þurfti að fara í meðferð á þriggja vikna fresti í æð í heilt ár. Svo fór ég í aðgerð í í framhaldinu í fjörutíu geisla. Þetta var bara verkefni sem ég ákvað að takast á við með æðruleysinu og bjóða það pínku bara velkomið. Þá er maður ekki svona átökum, það fannst mér mikilvægt.“ Mikil ástríða fyrir mat Eins og áður kemur fram breytti hún alfarið um mataræði í kjölfarið. „Ég ákvað að fara nákvæmlega eftir því hvað læknar og hjúkrunarfólkið myndi leggja til með. Ég treysti þeim fyrir lækningunni minni, ég spurði spurninga og var opin fyrir því að skoða allskonar leiðir í ferlinu. Ég hef alltaf haft afskaplega mikla ástríðu fyrir mat og matargerð og hef alltaf lesið mig til um allskonar innihaldsefni og í raun eru allar mínar helstu uppskriftir í hausnum á mér. Ég ákveð þarna að fara algjörlega yfir í plöntumiðað mataræði.“ Elín segir að læknar erlendis séu farnir að styðja umrætt mataræði. „Ég ákvað að hreinsa allt systemið og margir spurðu hvort þetta hafi ekki verið erfitt. Nei, hitt verkefnið var svo erfitt að ég varð að láta þetta gerast.“ Hér að neðan má sjá spjallið við Elínu. Ísland í dag Krabbamein Mest lesið „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Lífið Hver er uppáhaldsbókin þín eftir Halldór Laxness? Menning Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Lífið Kim Kardashian greindist með heilagúlp Lífið Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Lífið Spila jólalög allan sólarhringinn fram að jólum Tónlist Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Lífið Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Lífið Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni Lífið Sextíu fermetrar og fagurrautt Lífið Fleiri fréttir „Segið að ég sé samkynhneiður en ekki ljúga með hitt“ Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni „Konu“ tónleikar í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld Kim Kardashian greindist með heilagúlp Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Björk deilir „heimi sínum óspilltum“ í nýrri tónleikamynd Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Elva fann sjálfa sig aftur Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sjá meira