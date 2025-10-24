Þakklæti sveif yfir vötnum í Bíó Paradís síðdegis í gær þegar myndin Takk Vigdís var frumsýnd fyrir troðfullum sal. Í myndinni ræðir Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir við fyrrum samstarfsfólk Vigdísar Finnbogadóttur, vini og fjölskyldu um forsetatíð hennar og þrautargönguna að embættinu. Þá rifja fjölmargir Íslendingar upp áhrifarík augnablik sem tengjast Vigdísi.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands ávarpaði frumsýningargesti og bað fyrir góðum kveðjum frá Vigdísi sem gat ekki verið viðstödd sýninguna vegna veikinda. Vigdís varð 95 ára fyrr á árinu en lætur enn sjá sig á menningarviðburðum þegar heilsan leyfir. Þannig var hún á meðal gesta á frumsýningu Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu á dögunum.
Ástríður Magnúsdóttir, einkadóttir Vigdísar, var meðal gesta ásamt börnum sínum en dætur Ástríðar þær Aþena Vigdís og Eva María Eggertsdætur eru meðal viðmælenda í myndinni.
Frumsýningargestir virtust skemmta sér stórvel og sjá mátti að efni myndarinnar hreyfði við áhorfendum. Meðal gesta voru Kristrún Frostadóttir, Nína Dögg Filippusdóttir, Eliza Reid, Unnstein Manuel Stefánsson, Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, Kjartan Ragnarsson, Ásta S. Fjeldsted, Gísli Marteinn Baldursson, Edda Hermannsdóttir, Rakel Garðarsdóttir, Birgitta Haukdal og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Þá vakti athygli að erlendir blaðamenn voru í salnum auk erlenda gesta á vegum forseta Íslands. Þær Ragnhildur Steinunn og Ragnheiður Thorsteinsson, sem standa að verkefninu, sögðu í tölu sinni að myndin væri nokkurs konar þakkaróður til Vigdísar fyrir framlag hennar til jafnréttismála og þjóðarinnar. Myndin verður sýnd á RÚV í kvöld í tilefni 50 ára afmæli kvennafrídagsins og þeim tímamótum að 45 ár eru frá kjöri Vigdísar.
Að neðan má sjá myndir sem Ari Páll Karlsson tók af herlegheitunum.