Stjörnurnar þökkuðu Vig­dísi

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það voru fjölmörg þekkt andlit sem létu sjá sig í bíóinu í gær. Ari Páll Karlsson smellti af myndum.
Þakklæti sveif yfir vötnum í Bíó Paradís síðdegis í gær þegar myndin Takk Vigdís var frumsýnd fyrir troðfullum sal. Í myndinni ræðir Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir við fyrrum samstarfsfólk Vigdísar Finnbogadóttur, vini og fjölskyldu um forsetatíð hennar og þrautargönguna að embættinu. Þá rifja fjölmargir Íslendingar upp áhrifarík augnablik sem tengjast Vigdísi.

Halla Tómasdóttir forseti Íslands ávarpaði frumsýningargesti og bað fyrir góðum kveðjum frá Vigdísi sem gat ekki verið viðstödd sýninguna vegna veikinda. Vigdís varð 95 ára fyrr á árinu en lætur enn sjá sig á menningarviðburðum þegar heilsan leyfir. Þannig var hún á meðal gesta á frumsýningu Moulin Rouge í Borgarleikhúsinu á dögunum.

Ástríður Magnúsdóttir, einkadóttir Vigdísar, var meðal gesta ásamt börnum sínum en dætur Ástríðar þær Aþena Vigdís og Eva María Eggertsdætur eru meðal viðmælenda í myndinni.

Frumsýningargestir virtust skemmta sér stórvel og sjá mátti að efni myndarinnar hreyfði við áhorfendum. Meðal gesta voru Kristrún Frostadóttir, Nína Dögg Filippusdóttir, Eliza Reid, Unnstein Manuel Stefánsson, Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, Kjartan Ragnarsson, Ásta S. Fjeldsted, Gísli Marteinn Baldursson, Edda Hermannsdóttir, Rakel Garðarsdóttir, Birgitta Haukdal og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.

Þá vakti athygli að erlendir blaðamenn voru í salnum auk erlenda gesta á vegum forseta Íslands. Þær Ragnhildur Steinunn og Ragnheiður Thorsteinsson, sem standa að verkefninu, sögðu í tölu sinni að myndin væri nokkurs konar þakkaróður til Vigdísar fyrir framlag hennar til jafnréttismála og þjóðarinnar. Myndin verður sýnd á RÚV í kvöld í tilefni 50 ára afmæli kvennafrídagsins og þeim tímamótum að 45 ár eru frá kjöri Vigdísar.

Að neðan má sjá myndir sem Ari Páll Karlsson tók af herlegheitunum.

Forseti Íslands Halla Tómasdóttir ásamt Ragnhildi Steinunni og Eddu Hermannsdóttur nýráðnum forstjóra Lyf og heilsu.
Nánir vinir Vigdísar Finnbogadóttur fjölmenntu á sýninguna.Ljósmynd/Ari Páll
Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir, ávarpaði gesti.Ljósmynd/Ari Páll
Gísli Marteinn Baldursson er hér ásamt einkadóttur Vigdísar, Ástríði Magnúsdóttur og syni hennar Elmari Þór Eggertssyni.Ljósmynd/Ari Páll
Andri Þór Guðmundsson, forstjóri Ölgerðarinnar, ásamt eiginkonu sinni Marín Magnúsdóttur, athafnakonu, og Jóni Þór Harðarsyni.Ljósmynd/Ari Páll
Nína Dögg Filippusdóttir sem fór með hlutverk Vigdísar Finnboga í leiknu þáttaröðinni um Vigdísi er hér ásamt Ragnhildi Steinunni.Ljósmynd/Ari Páll
Húsfylli á frumsýningu myndarinnar Takk Vigdís.Ljósmynd/Ari Páll
Sigrún Ragna Ólafsdóttir er hér ásamt ævisagnaritara Vigdísar, Páli Valssyni.Ljósmynd/Ari Páll
Þær Ragnhildur Steinunn og Ragnheiður Thorsteinsson buðu gesti velkomna og sögðu frá tilurð myndarinnar.Ljósmynd/Ari Páll
Birna Ósk Einarsdóttir, nýráðin forstjóri Húsasmiðjunnar ásamt dóttur sinni Önnu Elísabetu.Ljósmynd/Ari Páll
Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Kjartan Ragnarsson og Ragnhildur Hjaltadóttir voru á meðal gesta.Ljósmynd/Ari Páll
Ásta S. Fjeldsted og Anna Þorbjörg Jónsdóttir.Ljósmynd/Ari Páll
Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, var ein af fjölmörgum frumsýningargestum.Ljósmynd/Ari Páll
Ánægðir frumsýningagestir, Sandra Barilli og Gísli Marteinn Baldursson.Ljósmynd/Ari Páll
Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, upplýsingafulltrúi Akraneskaupstaðar ásamt vinkonum sínum Birgittu Haukdal og Þóru Clausen.Ljósmynd/Ari Páll
Ragnhildur Steinunn og Ragnheiður Thorsteinsson höfundar myndarinnar Takk Vigdís.Ljósmynd/Ari Páll
Eliza Reid ásamt dóttur sinni Eddu.Ljósmynd/Ari Páll
Dagskrárgerðakonurnar Þóra Tómasdóttir og Urður Örlygsdóttir létu sig ekki vanta.Ljósmynd/Ari Páll
Áhrifavaldurinn Patrekur Jamie mætti ásamt vinkonu sinni.Ljósmynd/Ari Páll
Ragnheiður Thorsteinsson ásamt sjónvarpskonunni Sigríði Halldórsdóttur.Ljósmynd/Ari Páll
Gunnar Geir Vigfússon ljósmyndari, Einar S. Sigurjónsson og Vigdís Bjarnadóttir fyrrverandi deildarstjóri á skrifstofu forseta. Ljósmynd/Ari Páll
Áhrifavaldarnir Sigurlaug Birna og Ólafur Jóhann.Ljósmynd/Ari Páll
Unnsteinn Manuel Stefánsson faðmar hér Ragnhildi Steinunni.Ljósmynd/Ari Páll
Ragnhildur Steinunn ásamt forseta Íslands, Höllu Tómasdóttur.Ljósmynd/Ari Páll
Kristrún Frostasdóttir ásamt dóttur sinni. Í röðinni fyrir fram situr Margrét Jónasdóttir, Birgir Sigfússon og Eva Georgs Ásudóttir dagskrárstjóri RÚVLjósmynd/Ari Páll
Ásta Sigga, Tinna Hrafns, Nína Dögg og Rakel Garðarsdóttir, þær þrjár síðastnefndu komu að leiknu þáttaröðinni um Vigdísi.Ljósmynd/Ari Páll
Ljóðalandsdúóið Eva María Jónsdóttir og Pétur Blöndal mættu ásamt Önnu Sigríði Arnardóttur, Nínu Dögg Filippusdóttur og Stefáni Eiríkssyni útvarpsstjóra.Ljósmynd/Ari Páll
