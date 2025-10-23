Lífið

Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Ís­landi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Lohanny Santos þakkaði öðrum farþegum stuðninginn. Hún, og aðrir, hafi orðið mjög óttaslegnir þegar ljóst var að þau þyrftu að nauðlenda.
Lohanny Santos, farþegi í flugi Delta á leið frá Dublin til New York, á miðvikudag, lýsir því á samfélagsmiðlum að hafa óttast um líf sitt þegar annar hreyfill vélarinnar hætti að virka á flugi þeirra yfir Atlantshafinu. Ákveðið var að nauðlenda á Íslandi. Fjallað var um það í gær að hættustigi hafi verið lýst yfir á Keflavíkurflugvelli vegna nauðlendingarinnar.

Í færslum á samfélagsmiðlum má sjá að Santos birti fyrst myndband á meðan nauðlendingunni stóð og svo nokkrar eftir það. Síðast birti hún svo myndband af farþegum á heimleið og sagði farþega spjalla saman og að það væri fjölskyldustemning um borð.

„Ég dó í alvörunni næstum því í Delta flugi í kvöld,“ segir hún í fyrstu færslunni eftir flugið og lýsir því hvernig fólk hafi panikkað þegar ljóst var að flugmenn hafi ákveðið að nauðlenda þegar hreyfillinn hætti að virka um tveimur tímum eftir flugtak. Stuttu síðar hafi þeim verið tilkynnt að þau þurftu að lenda á Íslandi. Þar þakkar hún líka fólkinu sem aðstoðaði hana á meðan þessu stóð og manninum sem laug að henni að þetta væri allt í himnalagi.

Í næstu myndböndum má sjá hana skemmta sér með öðrum farþegum og heimsækja Bláa lónið.

Is this what it was like in the 1900's?? People actually connected with one another? Life before cellphones? 🥰

Í frétt sem skrifuð var á Vísi í gær um nauðlendinguna kemur fram að um 220 farþegar hafi verið um borð og að sjúkra- og dælubílar frá Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu hafi verið viðbragðsstöðu.

„Það kemur tilkynning til okkar rétt fyrir klukkan hálf fimm frá Neyðarlínunni um að það sé hættustig rauður, það sé flugvél með 221 farþega í vandræðum með hreyfil. Við virkjuðum bara það sem við gerum í svona tilfellum og það fóru tveir sjúkrabílar í svokallað mót hjá okkur uppi á Keflavíkurflugvelli,“ sagði Davíð Heimisson, varðstjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja í samtali við Vísi.

