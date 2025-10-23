Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Lovísa Arnardóttir skrifar 23. október 2025 21:36 Lohanny Santos þakkaði öðrum farþegum stuðninginn. Hún, og aðrir, hafi orðið mjög óttaslegnir þegar ljóst var að þau þyrftu að nauðlenda. TikTok og Vísir/Getty Lohanny Santos, farþegi í flugi Delta á leið frá Dublin til New York, á miðvikudag, lýsir því á samfélagsmiðlum að hafa óttast um líf sitt þegar annar hreyfill vélarinnar hætti að virka á flugi þeirra yfir Atlantshafinu. Ákveðið var að nauðlenda á Íslandi. Fjallað var um það í gær að hættustigi hafi verið lýst yfir á Keflavíkurflugvelli vegna nauðlendingarinnar. Í færslum á samfélagsmiðlum má sjá að Santos birti fyrst myndband á meðan nauðlendingunni stóð og svo nokkrar eftir það. Síðast birti hún svo myndband af farþegum á heimleið og sagði farþega spjalla saman og að það væri fjölskyldustemning um borð. @lohannysant This was the most insane thing ever. Everyone on this flight has become family and we all trauma bonded. Will be making the most of it while here in Iceland but wow. That was intense #update #delta ♬ original sound - Lohanny „Ég dó í alvörunni næstum því í Delta flugi í kvöld,“ segir hún í fyrstu færslunni eftir flugið og lýsir því hvernig fólk hafi panikkað þegar ljóst var að flugmenn hafi ákveðið að nauðlenda þegar hreyfillinn hætti að virka um tveimur tímum eftir flugtak. Stuttu síðar hafi þeim verið tilkynnt að þau þurftu að lenda á Íslandi. Þar þakkar hún líka fólkinu sem aðstoðaði hana á meðan þessu stóð og manninum sem laug að henni að þetta væri allt í himnalagi. Í næstu myndböndum má sjá hana skemmta sér með öðrum farþegum og heimsækja Bláa lónið. @lohannysant Is this what it was like in the 1900’s?? People actually connected with one another? Life before cellphones? 🥰 ♬ i like to think you're the leaves - mage tears Í frétt sem skrifuð var á Vísi í gær um nauðlendinguna kemur fram að um 220 farþegar hafi verið um borð og að sjúkra- og dælubílar frá Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu hafi verið viðbragðsstöðu. „Það kemur tilkynning til okkar rétt fyrir klukkan hálf fimm frá Neyðarlínunni um að það sé hættustig rauður, það sé flugvél með 221 farþega í vandræðum með hreyfil. Við virkjuðum bara það sem við gerum í svona tilfellum og það fóru tveir sjúkrabílar í svokallað mót hjá okkur uppi á Keflavíkurflugvelli,“ sagði Davíð Heimisson, varðstjóri hjá Brunavörnum Suðurnesja í samtali við Vísi. Bandaríkin Fréttir af flugi Írland Keflavíkurflugvöllur Mest lesið Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Lífið Komin með nýjan rappara í sigtið Lífið Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí Lífið Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið Sextíu fermetrar og fagurrautt Lífið Elva fann sjálfa sig aftur Lífið „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Lífið Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa Lífið „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Lífið Fleiri fréttir Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Elva fann sjálfa sig aftur Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Brjánn ávarpaði alla áhorfendur leiksins rétt fyrir upphafsflautið Innlit í þriggja hæða veitingastaðinn Bryggjuhúsið sem er í húsi frá 1863 Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Sjá meira