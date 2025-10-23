Lífið

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Lovísa Rut Hlynsdóttir er Ungfrú Ísland Teen 2025. Alls tóku þrjátíu stúlkur þátt í keppninni sem fór fram á þriðjudagskvöld í Gamla bíói.
Það var lifandi og glitrandi stemning í Gamlabíói síðastliðið þriðjudagskvöld þegar fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen fór. Hin átján ára Lovísa Rut Hlynsdóttir bar sigur úr býtum og er fyrsta stúlkan til að hljóta titilinn Ungfrú Ísland Teen.

Alls stigu þrjátíu stúlkur á svið og tókust á um titilinn eftirsótta þar sem þær létu ljós sitt skína klæddar glitrandi síðkjólum og hælaskóm. Gleðin skein úr andlitum stúlknanna sem voru hver annarri glæsilegri.

Þetta er í fyrsta sinn sem fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen var haldin, en slíkar fegurðarsamkeppnir fyrir ungar stúlkur hafa ekki verið haldnar hérlendis áður. Keppnin er í ætt við hina hefðbundnu Ungfrú Ísland nema hvað það er ekkert sundfataatriði sökum aldurs keppanda.

Dómnefndin í ár var skipuð fimm einstaklingum sem hver og einn hefur ástríðu fyrir sköpun, fagurfræði og sjálfstyrkingu ungra kvenna: Manuela Ósk Harðardóttir, eigandi Ungfrú Ísland og fyrrum Ungfrú Ísland; Lilja Sif Pétursdóttir, Ungfrú Ísland 2023 og Miss Supranational Europe 2025; Kristinn Óli Hrólfsson, fræðslu- og markaðsstjóri og hárgreiðslumeistari; Lína Birgitta Sigurðardóttir, athafnakona og áhrifavaldur; og Steinunn Margrét Gunnbjörnsdóttir, sérfræðingur í varanlegri förðun.

Kynnir kvölsdins var Elísa Gróa Steinþórsdóttir Ungfrú Ísland 2021, og aðstoðarframkvæmdastjóri keppninnar, og sá Helena O’Connor, Ungfrú Ísland 2025, um að krýna fyrstu Ungfrú Ísland Teen.

Ljósmyndarinn Arnór Traustason fylgdi stúlkunum með myndavélinni baksviðs, allt þar til stóra stundin rann upp.

Spennan var ólysanleg!Arnór Trausti
Lovísa Rut er Ungfrú Ísland Teen 2025.Arnór Trausti
Arnór Trausti
Stúlkurnar bíða spenntar eftir úrslitunum.Arnór Trausti
Manuela Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú ÍSland.Arnór Trausti
Elísa Gróa Steinþórsdóttir Ungfrú Ísland 2021 og Helena Hafþórsdóttir Ungfrú Ísland 2025.Arnór Trausti
Lilja Pétursdóttir var kynnir kvöldsins.Arnór Trausti
Klaudía Lára Solecka var í 2. sæti í ungfrú Ísland Teen.Arnór Trausti
Stúlkurnar sem hrepptu 3. sætið í ungfrú Ísland Teen og ungfrú Ísland 2025 ásamt Elmu.Arnór Trausti
4. sæti í ungfrú Ísland og ungfrú Ísland Teen.Arnór Trausti
Vinsælasta stúlkan var Arndís Elfa Pálsdóttir Norðdahl, ungfrú Hvalfjörður.Arnór Trausti
Sólveig Bech og Elma, dóttir Manuelu Óskar.Arnór Trausti
Miss Globalcity Iceland og Miss Cosmo Iceland 2025.Arnór Trausti
Flott dansatriði hjá keppendum.Arnór Trausti
Arnór Trausti
Manuela Ósk framkvæmdastjóri keppninnar og Helena Ungfrú Ísland 2025 undirbúa lokakvöldið.Arnór Trausti
Stelpurnar að gera sig fínar fyrir keppnina.Arnór Trausti
Kjólarnir tilbúnir fyrir stóru stundina.Arnór Trausti
Kórónan og borðarnir tilbúnir fyrir krýninguna.Arnór Trausti
Arnór Trausti
Knús baksviðs.Arnór Trausti
Arnór Trausti
Arnór Trausti
Arnór Trausti
