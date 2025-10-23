Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 23. október 2025 12:48 Lovísa Rut Hlynsdóttir er Ungfrú Ísland Teen 2025. Alls tóku þrjátíu stúlkur þátt í keppninni sem fór fram á þriðjudagskvöld í Gamla bíói. Arnór Trausti Það var lifandi og glitrandi stemning í Gamlabíói síðastliðið þriðjudagskvöld þegar fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen fór. Hin átján ára Lovísa Rut Hlynsdóttir bar sigur úr býtum og er fyrsta stúlkan til að hljóta titilinn Ungfrú Ísland Teen. Alls stigu þrjátíu stúlkur á svið og tókust á um titilinn eftirsótta þar sem þær létu ljós sitt skína klæddar glitrandi síðkjólum og hælaskóm. Gleðin skein úr andlitum stúlknanna sem voru hver annarri glæsilegri. Þetta er í fyrsta sinn sem fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen var haldin, en slíkar fegurðarsamkeppnir fyrir ungar stúlkur hafa ekki verið haldnar hérlendis áður. Keppnin er í ætt við hina hefðbundnu Ungfrú Ísland nema hvað það er ekkert sundfataatriði sökum aldurs keppanda. Dómnefndin í ár var skipuð fimm einstaklingum sem hver og einn hefur ástríðu fyrir sköpun, fagurfræði og sjálfstyrkingu ungra kvenna: Manuela Ósk Harðardóttir, eigandi Ungfrú Ísland og fyrrum Ungfrú Ísland; Lilja Sif Pétursdóttir, Ungfrú Ísland 2023 og Miss Supranational Europe 2025; Kristinn Óli Hrólfsson, fræðslu- og markaðsstjóri og hárgreiðslumeistari; Lína Birgitta Sigurðardóttir, athafnakona og áhrifavaldur; og Steinunn Margrét Gunnbjörnsdóttir, sérfræðingur í varanlegri förðun. Kynnir kvölsdins var Elísa Gróa Steinþórsdóttir Ungfrú Ísland 2021, og aðstoðarframkvæmdastjóri keppninnar, og sá Helena O’Connor, Ungfrú Ísland 2025, um að krýna fyrstu Ungfrú Ísland Teen. Ljósmyndarinn Arnór Traustason fylgdi stúlkunum með myndavélinni baksviðs, allt þar til stóra stundin rann upp. Spennan var ólysanleg!Arnór Trausti Lovísa Rut er Ungfrú Ísland Teen 2025.Arnór Trausti Arnór Trausti Stúlkurnar bíða spenntar eftir úrslitunum.Arnór Trausti Manuela Ósk Harðardóttir, framkvæmdastjóri Ungfrú ÍSland.Arnór Trausti Elísa Gróa Steinþórsdóttir Ungfrú Ísland 2021 og Helena Hafþórsdóttir Ungfrú Ísland 2025.Arnór Trausti Lilja Pétursdóttir var kynnir kvöldsins.Arnór Trausti Klaudía Lára Solecka var í 2. sæti í ungfrú Ísland Teen.Arnór Trausti Stúlkurnar sem hrepptu 3. sætið í ungfrú Ísland Teen og ungfrú Ísland 2025 ásamt Elmu.Arnór Trausti 4. sæti í ungfrú Ísland og ungfrú Ísland Teen.Arnór Trausti Vinsælasta stúlkan var Arndís Elfa Pálsdóttir Norðdahl, ungfrú Hvalfjörður.Arnór Trausti Sólveig Bech og Elma, dóttir Manuelu Óskar.Arnór Trausti Miss Globalcity Iceland og Miss Cosmo Iceland 2025.Arnór Trausti Flott dansatriði hjá keppendum.Arnór Trausti Arnór Trausti Manuela Ósk framkvæmdastjóri keppninnar og Helena Ungfrú Ísland 2025 undirbúa lokakvöldið.Arnór Trausti Stelpurnar að gera sig fínar fyrir keppnina.Arnór Trausti Kjólarnir tilbúnir fyrir stóru stundina.Arnór Trausti Kórónan og borðarnir tilbúnir fyrir krýninguna.Arnór Trausti Arnór Trausti Knús baksviðs.Arnór Trausti Arnór Trausti Arnór Trausti Arnór Trausti Ungfrú Ísland Mest lesið Komin með nýjan rappara í sigtið Lífið Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Lífið „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Lífið Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Lífið Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa Lífið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Lífið Musk æstur í Reðasafnið Lífið „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ Lífið „Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur“ Lífið „Táknmynd ítalskrar matargerðar“ Matur Fleiri fréttir Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen „Mitt verkefni var að finna glöðu, kátu og jákvæðu Elvu aftur“ Fyndnustu dýralífsmyndir ársins Komin með nýjan rappara í sigtið Kosning hafin um sjónvarpsefni ársins Fokk Laxness! Sjáðu allt hitt sem þú ert að missa „Svo gaman að ég steingleymdi að ég væri með annan kjól“ Líf, fjör og einmanaleiki Plaströrum um að kenna, ekki litlum typpum Bleikir og hollir molar að hætti Jönu Musk æstur í Reðasafnið Ása og Leo héldu tvöfalda skírnarveislu Tróð matnum upp í sig til að reyna fá andstæðinga sína til að hlæja „Verið ekki að sjúga lítil typpi því þið verðið hrukkóttar“ „Pylsusala“ á Lækjartorgi á kvennafrídaginn Lovísa Rós er Ungfrú Ísland Teen Gerðið verði besti staðurinn nálægt borginni til að skoða stjörnur Heitasta listapar landsins á djamminu „Er ekki hrædd við að vera ég sjálf“ Sveinn Andri og María Sigrún mættu á frumsýninguna „Sextán ára stelpa hefur lítið að gera við svona háa upphæð“ Sýna(r)brjóstin, sýna stuðning Brjánn ávarpaði alla áhorfendur leiksins rétt fyrir upphafsflautið Innlit í þriggja hæða veitingastaðinn Bryggjuhúsið sem er í húsi frá 1863 Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Innlit: „Ég bý í draumahúsinu“ „Gerði grín að líkamanum mínum og sagði að ég ætti að tala minna“ Óttast að hann sé fyrsta fórnarlamb flugunnar Fögnuðu fallegri og óvæntri vináttu Svikarar höfðu fjórar milljónir af Aroni Can Sjá meira