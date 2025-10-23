Skoðun

For­ljót grá hús

Hjalti Andrason skrifar

Er ekki nóg að veðrið, göturnar, gangstéttirnar, bílarnir, fötin og húsgögnin séu grá, þurfa húsin að vera það líka eða er markmiðið að gera borgina eins ljóta og hægt er?

Nokkur dæmi af mýmörgum og vaknar spurningin hvernig ásýnd borgarinnar verður, haldi þessi þróun áfram.

Höfundur er íbúi sem kallar eftir lit í tilveruna.

Arkitektúr Hús og heimili

Karólína Helga Símonardóttir skrifar

