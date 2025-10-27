Barist upp á líf og dauða Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. október 2025 14:01 Stemmingin var töluverð. Gunnar Bjarki Danskeppnin Street Dans Einvígið var haldin í Iðnó fyrr í mánuðinum og var mikið um dýrðir. Keppt var í bæði flokki unglinga og fullorðinna í ýmsum dansstílum. Danshöfundurinn Brynja Pétursdóttir, sem rekur Dans Brynju Péturs, hefur haldið Street Dans-Einvígið árlega síðan 2012. Danskeppnin er sú einar sinnar tegundar á Íslandi þar sem dansarar, sextán ára og eldri, á framhaldsstigi keppa sín á milli óháð skólum og landamærum. Adidas rendurnar flöksuðu þegar dansarar börðust.Gunnar Bjarki Keppt var í ýmsum flokkum.Gunnar Bjarki „Street dans er regnhlífarhugtak yfir dansstílana Hiphop, Breaking, House, Popping, Locking, Waacking, Vogueing ofl. stíla sem verða til í hverfum svartra og brúnra í Bandaríkjunum,“ segir Brynja um dansinn. Stúlkurnar stigu á svið.Gunnar Bjarki Í ár flugu þeir DJ Stew frá París og DJ Bizzy frá New York flugu til landsins til að spila í keppninni. Tónlistin í dansbardögunum er ekki ákveðin fyrirfram heldur þurfa plötusnúðarnir að vera í flæði. „Dansarar mætast einn á móti einum eða tveir á móti tveimur, flæða frjálst og treysta einungis á sína eigin þekkingu á dansinum og túlkun á tónlistinni. Listfengið er algjört og skeður alfarið í augnablikinu,“ segir Brynja um fyrirkomulagið. Ljósadýrð og gríðarleg stemming einkenndi kvöldið.Gunnar Bjarki Sigurvegarar kvöldsins Keppt var í hinum ýmsu flokkum í einvíginu. 1 on 1 Hiphop Battle Emilía Björt Böðvarsdóttir tók stóra einstaklings-hiphop-dansinn. Hún hefur æft hiphop-dans í rúm tíu ár hjá Brynju Péturs, sýnt með afrekshópum skólans og keppt árlega erlendis í Svíþjóð og Portúgal. 2 on 2 'All Street Styles' Battle Kristín Hallbera Þórhallsdóttir og Viktor Máni Albertsson báru sigur úr hólmi í tvíeykis-bardaganum. Kristín hefur æft í rúm tíu ár hjá Brynju Péturs, sýnt á stærstu sviðum landsins og kennt hipphopp bæði hérlendis og erlendis. Viktor hefur æft ýmsa stíla, keppt erlendis og kennir Top Rock hjá Dansi Brynju Péturs. 7 to Smoke 'All Street Styles' Battle Aleksandra Ola Getka tók stóra fjölstíla-bardagann í ár. Hún á langan dansferil að baki, menntuð í Póllandi og hefur keppt víða um heim, þ.m.t. í Róm, Bratislava, Los Angeles, Pila og Poznan. Hérlendis hefur hún dansað með íslenska dansflokknum og kennir Waacking og House á Íslandi. 1 on 1 Rookie Hiphop Battle (fyrir 12-15 ára) Halldóra Ósk Arnarsdóttir bar sigur úr býtum í unglingaflokki í hipphopp-bardaganum. Hún hefur æft ýmsa dansstíla hjá Dansi Brynju Péturs undanfarin fimm ár. Sigurvegarar kvöldsins með dómurum.Gunnar Bjarki Dans Reykjavík Mest lesið Betra að vera blankur nemi í New York Lífið „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Lífið Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Lífið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Lífið Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Lífið Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Lífið Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Lífið Langþráður draumur verður að veruleika Lífið Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Lífið „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Lífið Fleiri fréttir „Get ekki hætt að hugsa um bragðarefinn sem hann pantaði“ Langþráður draumur verður að veruleika Samsæriskenningar notaðar sem stjórntæki Stjörnulífið: „Dagur sem mun aldrei gleymast“ Gisti hálft ár á sófum hjá bekkjarfélögum Betra að vera blankur nemi í New York Kynlífið innantómt með öðrum en fyrrverandi Fékk lífið til baka á korteri eftir tólf ár af sársauka Staðfesta loks sambandið Einar og Milla skírðu drenginn Með blæðandi hjarta og ber örin með stolti Krakkatían: Kvennafrídagurinn, Ólsen ólsen og málsháttur Áslaug Arna kom alblóðug inn í sjúkratjaldið Upplifði stöðugan ótta við helvíti í samfélagi múslima í Svíþjóð Getur alls ekki verið einn Fréttatía vikunnar: Ungfrú Ísland Teen, Louvre-þjófnaður og hrukkur Myndaveisla: Troðfullur miðbær á kvennafrídegi Borgarfulltrúi bjargaði stolnum barnavagni „Segið að ég sé samkynhneigður en ekki ljúga með hitt“ Notaði ákveðinn mat til að hjálpa í krabbameinsmeðferðinni „Konu“ tónleikar í Hvolnum á Hvolsvelli í kvöld Kim Kardashian greindist með heilagúlp Stjörnurnar þökkuðu Vigdísi Björk deilir „heimi sínum óspilltum“ í nýrri tónleikamynd Óttaðist um líf sitt í Delta-flugi sem nauðlenti á Íslandi Þóttist ólétt, fæddi dúkkubarn og sagði það svo dáið Sextíu fermetrar og fagurrautt Einar skipulagði eigin útför og bauð í partí „Loksins er öll fjölskyldan saman komin“ Allur tilfinningaskalinn á Ungfrú Ísland Teen Sjá meira