Björgvin Franz kaupir 36 fermetra íbúð í miðbænum Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 21. október 2025 10:20 Björgvin Franz er fluttur í miðbæinn. Leikarinn Björgvin Franz Rúnarsson hefur fest kaup á íbúð við Miðstræti í miðborg Reykjavíkur. Hann greiddi 49,9 milljónir króna fyrir eignina. Nýverið skildu leiðir Björgvins og fyrrverandi eiginkonu hans, Berglindar Ólafsdóttur, en þau settu nýverið íbúð sína við Grensásveg til sölu. Nýja íbúðin er 35,8 fermetrar að stærð og er á þriðju hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi sem byggt var árið 1919. Íbúðin skiptist í stofu, borðstofu og eldhús, svefnloft og flísalagt baðherbergi með sturtu. Á gólfum er ljóst parket. Úr íbúðinni er glæsilegt útsýni yfir miðbæ og vesturbæ Reykjavíkur, sem og Tjörnina. Reykjavík Fasteignamarkaður Hús og heimili