Viðstaddir slökktu eldinn að mestu leyti sjálfir Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 20. október 2025 23:00 Tilkynning barst um eld í Bakkahverfinu í Breiðholti. Vísir/Vilhelm Lögregla, slökkvilið og sjúkrabílar eru á leið í Írabakka í Breiðholti vegna tilkynningu um bruna. Viðstöddum tókst að slökkva eldinn að mestu áður en slökkvilið bar að garði. Þetta staðfestir Ásgeir Valur, varðstjóri hjá slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við fréttastofu. Slökkviliðsmenn frá fjórum slökkvistöðum voru kallaðir út en Ásgeir segir að helmingur þeirra hafi verið sendur aftur heim á leið. Veistu meira? Áttu myndir af vettvangi? Sendu okkur á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Hinir vinna nú að slökkva glæður eldsins og reykræsta. Ekki liggur fyrir hvernig eldurinn kviknaði. Enginn hefur verið fluttur með sjúkrabíl á spítala. Fréttin hefur verið uppfærð. Slökkvilið Lögreglumál Reykjavík