Fyrir ekki svo löngu síðan voru peningar fyrst og fremst seðlar og mynt í vasa okkar. Síðar urðu þeir að plastkorti og í dag eru þeir að mestu leyti orðnir að smáforriti í símanum. Hvert skref hefur fært okkur aukin þægindi, en nú stöndum við á þröskuldi næsta áfanga í þessari þróun, áfanga sem snýst ekki aðeins um þægindi, heldur um völd. Gervigreind og ný tækni, blockchain, renna nú saman og endurskrifa leikreglur fjármálanna og færa valdið yfir eigin verðmætum aftur í hendur almennings. Þetta er ekki fjarlægur framtíðardraumur, þetta er fjármálabylting sem er þegar hafin.
Gervigreindin: Vökult auga fjármálanna
Í dag er gervigreind orðin eins og vökult auga sem fylgist með fjármálakerfinu. Hún starfar á bak við tjöldin hjá bönkum og fjármálastofnunum og leysir verkefni sem áður voru óhugsandi:
- Greinir svik á augabragði: Hún þekkir mynstur í kortanotkun sem benda til svika og getur stöðvað færslur áður en tjón verður.
- Sanngjarnari lánveitingar: Í stað þess að horfa einungis á eldri tekjugögn getur gervigreind metið lánstraust út frá raunverulegri fjármálahegðun, sem opnar á betri lánaskilyrði fyrir stærri hóp.
- Persónuleg þjónusta: Hún getur veitt ráðgjöf um sparnað eða fjárfestingar sem er sérsniðin að þér og þínum markmiðum.
En þetta er þó aðeins byrjunin. Raunverulega byltingin felst í samruna þessa gervigreindarheila við nýjan, stafrænan grunn fyrir verðmæti.
Nýr heimur verðmæta: Táknvæðing fyrir almenning
Lykillinn að þessari byltingu er tækni sem nefnist blockchain. Hugsaðu um blockchain sem stafræna færsluskrá sem allir geta séð en enginn getur breytt eftir á.
Á þessum grunni er nýtt fyrirbæri, táknvæðing (e. tokenization), að umbreyta öllu. En í hverju felst byltingin? Hún er tvíþætt og snýst um að færa vald frá stofnunum til einstaklinga:
- Hver sem er getur gert eignir sínar seljanlegar: Táknvæðing gerir venjulegu fólki kleift að breyta eignarrétti á eignum, eins og húsinu sínu, í stafræn skírteini. Þetta opnar verðmæti sem áður voru „frosin“ og ónýtanleg til fjárfestinga.
- Viðskipti án dýrra milliliða:
Blockchain tæknin gerir fólki kleift að eiga viðskipti með þessi skírteini beint sín á milli. Þörfin fyrir milliliði eins og banka eða fasteignasala, sem taka til sín háar þóknanir, minnkar verulega eða hverfur alveg.
Það er þetta samspil sem er svo öflugt. Almenningur fær ekki aðeins tæki til að breyta eigin verðmætum í fjárfestingatækifæri heldur einnig vettvang til að eiga viðskipti með þau á skilvirkari og ódýrari hátt en nokkru sinni fyrr.
Hvað er táknvæðing?
Táknvæðing er ferlið að breyta eignarrétti á raunverulegri eign (eins og húsinu þínu, listaverki eða hlut í fyrirtæki) yfir í stafræn eignarskírteini (e. tokens). Þessi skírteini er síðan hægt að kaupa, selja eða nota sem veð á einfaldan og öruggan hátt.
Nýjar leiðir fyrir fjárfesta
Fegurðin við þessi stafrænu skírteini felst í því að þau eru forritanleg. Það er því hægt að ákveða fyrirfram hvernig fjárfestirinn fær arð af sinni eign. Í meginatriðum eru tvær leiðir færar:
- Eignarskírteini (eins og hlutabréf): Hér kaupir fjárfestirinn beinan eignarhlut. Hagnaður hans felst þá í hugsanlegri verðmætahækkun eignarinnar. Ef húsið er selt í framtíðinni fær hann sinn hluta af söluverðinu. Ávinningi og áhættu er þannig deilt.
- Tekjuskírteini (eins og arðgreiðsla): Hér getur eigandinn forritað skírteinið þannig að fjárfestirinn fái reglulegar tekjur. Til dæmis gæti eigandi fasteignar ákveðið að þeir sem kaupa skírteinin fái ákveðinn hluta af leigutekjum í hverjum mánuði. Þetta breytir fjárfestingunni í tekjuskapandi eign.
Eigandinn getur boðið upp á hvora leiðina sem er eða jafnvel blöndu af báðum, allt eftir því hvaða samkomulag hentar best.
Hvað þýðir þetta fyrir Gunnu í Vesturbænum og Jón á Flateyri?
Ímyndum okkur að hús Gunnu sé metið á 100 milljónir króna. Í dag er þessi eign hennar „frosin“ í fasteigninni. Með táknvæðingu gæti hún hins vegar breytt eignarréttinum í 100 stafræn skírteini, hvert að verðmæti 1 milljón króna.
Nú standa henni til boða valkostir sem áður voru ekki fyrir hendi:
- Losa um fjármagn án lántöku: Gunnu vantar 10 milljónir til að fjárfesta í nýju fyrirtæki. Í stað þess að taka dýrt lán gæti hún selt 10 af eignarskírteinunum sínum (10% eignarhlut) á opnum, stafrænum markaði. Hún býr áfram í húsinu en á nú 90% í því, ásamt nýjum meðfjárfestum sem hagnast ef eignin hækkar í verði.
- Betri lánaskilyrði: Jón á Flateyri vill taka lán til að gera upp húsið sitt. Með því að táknvæða eignina og nota skírteinin sem veð getur hann sýnt lánveitendum fram á nákvæmt og gagnsætt eignarhald. Þetta getur leitt til lægri vaxta og betri lánaskilyrða þar sem áhætta lánveitandans er minni.
Umbylting á fasteignamarkaði
Þessi tækni gæti umbylt íslenskum fasteignamarkaði. Byggingaraðilar gætu fjármagnað nýbyggingar með því að selja stafræn skírteini í verkinu áður en það er fullklárað, sem myndi lækka fjármagnskostnað. Þetta gæti aftur skilað sér í lægra fasteignaverði til kaupenda.
En hvað með verðtrygginguna? Táknvæðing gæti skapað nýjar leiðir framhjá henni. Í stað þess að taka hefðbundið verðtryggt lán gæti fólk fjármagnað íbúðakaup með því að selja hluta eignarinnar til fjárfesta, sem deila þá með þeim bæði áhættu og ávinningi af verðbreytingum. Þetta er ný tegund fjármögnunar þar sem áhættunni er dreift.
En er þetta áhættulaust?
Að sjálfsögðu ekki. Stærsta áskorunin í þessum nýja heimi snýr að seljanleika. Hvað gerist ef Gunna vill selja skírteinin sín en enginn kaupandi finnst? Rétt eins og á hefðbundnum hlutabréfa- eða fasteignamarkaði þarf virkan markað með kaupendur og seljendur. Árangur táknvæðingar mun því velta á því að byggja upp örugga og skilvirka stafræna markaðsvettvanga. Án þeirra geta eignirnar orðið „fastar“ á stafrænu formi, rétt eins og þær voru áður fastar í steinsteypunni.
Nýir peningar og nýjar leikreglur
Til að þessi nýi heimur geti þrifist þarf nýja tegund af peningum og skýrar leikreglur.
- Dreifð fjármál (DeFi): Þetta er samheiti yfir nýtt fjármálakerfi byggt á blockchain. Hugsaðu um það sem stafrænan markaðsvettvang þar sem fólk getur lánað, fengið lánað og átt viðskipti beint sín á milli. Kóði, eða svokallaðir „snjallsamningar“, sjá um að allt fari rétt fram í stað milligöngu banka eða annarrar stofnunar. Þetta lækkar kostnað og eykur skilvirkni.
- Rafdalir (Stablecoins): Til að viðskipti á þessum nýja markaði gangi greiðlega þarf stöðugan stafrænan gjaldmiðil. Rafdalir eru lausnin. Þetta eru stafrænir gjaldmiðlar sem eru bundnir við verðgildi raunverulegs gjaldmiðils, eins og Bandaríkjadals eða evru.
Tækifæri fyrir Ísland: Seðlabanki Íslands gæti gefið út „rafkrónu“. Slíkur gjaldmiðill gæti gert greiðslur fyrir ferðaþjónustu og útflutningsgreinar, eins og sjávarútveg, mun ódýrari, hraðari og skilvirkari. Hann yrði jafnframt grunnurinn að nýju hagkerfi byggðu á táknvæddum eignum.
- Nýjar reglur (MiCA og GENIUS): Stjórnvöld fylgjast grannt með þróuninni.
MiCA-löggjöfin í Evrópu, sem tók gildi 2024, skapar sameiginlegan markað og skýrar reglur fyrir stafrænar eignir. Þessi lög gilda einnig á Íslandi vegna aðildar okkar að EES. Þetta þýðir að íslensk fyrirtæki geta starfað á öllum innri markaðnum með einu leyfi.
GENIUS-lögin í Bandaríkjunum, samþykkt 2025, tryggja að allir rafdalir séu studdir af raunverulegum eignum, sem kemur í veg fyrir áföll á markaði og verndar neytendur.
Nýsköpunartækifæri á Íslandi: Næsta útflutningsgrein?
Þessi bylting snýst ekki aðeins um hvernig við notum peninga heldur einnig um að skapa ný atvinnutækifæri. Fyrir lítið og tæknivætt land eins og Ísland, með skýrt regluverk í gegnum EES, liggja gríðarleg tækifæri í þessari þróun. Hér eru dæmi um nýsköpunarfyrirtæki sem gætu orðið til:
- „Shopify“ fyrir eignir: Hugbúnaðarfyrirtæki sem býr til einfaldan og öruggan vettvang fyrir Íslendinga til að táknvæða eignir sínar, allt frá fasteignum til hlutafjár í sprotafyrirtækjum.
- Ný kauphöll fyrir almenning: Stafrænn markaðsvettvangur þar sem hægt er að kaupa og selja skírteini í táknvæddum eignum, sem eykur seljanleika og opnar fasteignamarkaðinn fyrir nýjum hópi fjárfesta.
- Fjármögnun fyrir grunnstoðir: Vettvangur þar sem hægt væri að fjármagna íslenskan sjávarútveg eða orkuframleiðslu á nýjan hátt. Til dæmis gæti útgerð selt skírteini í framtíðar aflaverðmæti til að tryggja fjármögnun fyrirfram, eða almenningur gæti keypt hlut í nýrri borholu fyrir jarðhitavirkjun og fengið greitt beint af raforkusölunni.
Þessi tækni getur orðið nýr vaxtarbroddur í íslensku atvinnulífi og skapað verðmæti sem hægt er að flytja út um allan heim.
Hvenær hefst byltingin hjá þér?
Þessi nýi heimur verður ekki til á einni nóttu, en grunnurinn hefur þegar verið lagður. Á næstu 5-10 árum er líklegt að við sjáum fyrstu dæmin um að fólk eins og Gunna og Jón geti byrjað að nýta sér táknvæðingu.
Fyrst munu stærri eignir og fyrirtæki ryðja brautina, en smám saman mun tæknin verða aðgengileg fyrir almenning. Íslenskir bankar og fjármálafyrirtæki hafa tækifæri til að leiða þessa þróun hér á landi með því að bjóða upp á vörslu stafrænna eigna og skapa nýjar lánaleiðir byggðar á táknvæddum veðum.
Fjármálabyltingin er hafin. Hún snýst ekki um flókna tækni, heldur um að gefa almenningi ný verkfæri til að stjórna eigin verðmætum á skilvirkari og sveigjanlegri hátt en nokkru sinni fyrr. Framtíðin er ekki aðeins stafræn, hún er dreifð, gagnsæ og í þínum höndum.
Höfundur er ráðgjafi í nýsköpun og gervigreind.
