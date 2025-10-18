Lífið

Mikil og góð stemning á upp­skeru­há­tíð Skaftárhrepps

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Það verður mikið um að vera á Kirkjubæjarklaustri og þar í kring á Uppskeru og þakkarhátíð Skaftárhrepps.
Íbúar í Skaftárhreppi og gestir þeirra ætla að njóta helgarinnar með uppskeru og þakkarhátíð þar sem boðið er upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa. Í dag er til dæmis opið hús á nokkrum stöðum og barnaskemmtun í íþróttahúsinu á Kirkjubæjarklaustri.

Uppskeru og þakkarhátíðin hófst á fimmtudaginn og lýkur síðdegis á morgun með tónleikum Ellenar Kristjánsdóttur og Eyþórs Gunnarsson í Minningarkapellu Séra Jóns Steingrímssonar. Í dag, laugardag verður heilmikið að vera eins og Bergur Sigfússon, formaður Velferðarráðs Skaftárhrepps þekkir manna best.

„Það er heilmikil dagskrá fram undan og búin að vera síðustu daga. Það eru opin hús hjá nokkrum á Síðunni þar sem hægt er að fara og skoða í dag og svo er barnaskemmtun í íþróttahúsinu eftir hádegi og uppistand í kvöld og ball á eftir”, segir Bergur.

Þannig að það er heilmikið um að vera?

„Já, já, það er mikið um að vera. Svo endar þetta á morgun en það er uppskerumessa í Prestbakkakirkju og svo tónleikar með Ellen Kristjáns og Eyþóri Gunnarssyni í kapellunni á eftir.”

Bergur segir að allir séu velkomnir að mæta á svæðið og taka þátt í dagskrá helgarinnar.

„Allir velkomnir, við viljum sjá sem flesta og þetta er ekkert langt að skreppa,” segir Bergur.

En hversu mikilvægt er að hans mati að halda svona uppskeruhátíð?

„Mér finnst þetta skipta mjög miklu máli. Við verðum að búa til eitthvað tilefni til að koma saman og hafa dálítið gaman af þessu”, segir hann.

Sleppa símanum og fara út og hitta fólk eða hvað?

„Algjörlega, það er bara um að gera, sérstaklega þegar veðrið er svona gott,” segir Bergur.

Dagskrá helgarinnar í Skaftárhreppi

