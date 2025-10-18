„Það sem hefur mótað mig mest var þegar ég var í vinahópi þar sem vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig. Ég fór að bera mig saman við aðra og hugsa: „Af hverju get ég ekki verið jafn falleg og hún?“ Ég var að brjóta sjálfa mig niður án þess að taka eftir því. Með tímanum ákvað ég þó að snúa þessu við,“ segir Elísabet Victoría Líf Pétursdóttir, ungfrú Suðurnesjabær.
Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland Teen verður haldin í fyrsta skipti þann 21. október næstkomandi og fer fram í Gamla bíói. Keppendur eru þrjátíu talsins og eru á aldrinum 16 til 19 ára.
Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland Teen og fáum að kynnast þeim aðeins betur.
Fullt nafn: Elísabet Victoría Líf Pétursdóttir.
Aldur: Sautján ára.
Starf eða skóli? Ég er í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, og með skóla vinn ég á Ísbúð Huppu í Reykjanesbæ.
Hvernig myndir þú lýsa sjálfri þér í þremur orðum? Jákvæð, ákveðin og góðhjörtuð.
Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? Það sem koma fólki mest á óvart er hversu almennileg og jákvæð ég er við ókunnuga.
Hver er fyrirmynd þín í lífinu? Mín fyrirmynd í lífininu er móðir mín og eldri systir mín.
Hvað hefur mótað þig mest? Það sem hefur mótað mig mest var þegar ég var í vinahópi þar sem vinir mínir settu stöðugt út á mig og niðurlægðu mig. Ég fór að bera mig saman við aðra og hugsa: „Af hverju get ég ekki verið jafn falleg og hún?“ Ég var að brjóta sjálfa mig niður án þess að taka eftir því. Með tímanum ákvað ég þó að snúa þessu við. Ég ákvað að taka mig á, byrja að hugsa jákvætt, og að lokum náði ég aftur sjálfstraustinu mínu og góðri sjálfsmynd.
Hver er mesta áskorunin sem þú hefur þurft að takast á við, og hvernig komstu þér í gegnum hana? Mín helsta áskorun sem ég hef þurft að ganga gegnum hefur verið að faðir minn lést og mín leið á að takast á við það var að fá stuðning og ást frá mömmu minni og fjölskyldu.
Hverju ertu stoltust af? Ég er stoltust af því að kunna að takast á við erfiðar aðstæður á jákvæðann hátt.
Hver er þín mesta gæfa í lífinu? Mín mesta gæfa í lífinu er að geta eytt tíma með fjölskyldu og vinum.
Hvernig tekstu á við stress og álag? Ég tek við stress og álagi mjög vel, vegna þess að ég hef lent í ýmsum áföllum og það fylgir mikið stress með því.
Besta heilræði sem þú hefur fengið?
„Hverning fólk kemur fram við þig er endurspeglun á hverning þau líta á sjálfan sig“
„Hverning fólk kemur fram við þig er endurspeglun á hverning þau líta á sjálfan sig“
Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? Eitt skipti þegar ég var að vinna var tekin mynd af mér og birt uppá sjónvarpið þegar ísbúðin var stút full af fólki.
Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? Ég er ótrúlega góð í því að teikna og mála.
Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? Ég dýrka þegar fólk geta verið þau sjálf í kring um mig. Þegar fólk getur verið almennileg og heiðarleg fæ ég vara hlý í hjartað
En óheillandi? Það sem mér finnst óheillandi við fólk er þegar þau sýna enga virðingu og tala illa um fólk í kring um sig.
Hver er þinn helsti ótti? Minn helsti ótti er að vera í ótrúlega vandræðalegum aðstæðum og komast ekki út úr þeim.
Hvar sérðu þig eftir tíu ár? Ég sé mig í Danmörku að klára nám við arketektinn.
Hvaða tungumál talarðu? Ég tala íslensku og ensku.
Hvað er uppáhalds maturinn þinn? Minn uppáhalds matur er spagettí og grjónagrautur.
Hvaða lag tekur þú í karókí? Billionare með Bruno Mars og Travie McCoy.
Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? Frægustu einstaklingar sem mér dettur í hug er Aron Can og Floni.
Hvort kýstu að skrifa skilaboð eða eiga samskipti við fólk í eigin persónu? Ég myndi frekar vilja tala við fólk í persónu, vegna þess að það er svo ótrúlega auðvelt að misskilja gegnum skilaboð.
Ef þú fengir tíu milljónir til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? Ef ég fengi tíu milljónir myndi ég líklegast gefa mömmu minni 2.5, setja 2.5 í sparnað og gefa restina í góðgerðarfélög til barna og WWF/World wildlife fund, vegna þess að ég ætti þá pening til að getað hjálpað öðrum sem þurfa á þess að halda meira en ég.
Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? Mér finnst þetta ótrúlega gott tækifæri bæði til þess að bæta sjálfstraustið mitt og afla mig sjálfa í ýmsum hlutum, og læra eitthvað nýtt og skemmtilegt. Líka ótrúlega gott tækifæri til þess að vekja athygli á einelti, samanburð og margt fleira.