Katrín Odds og Þorgerður ástfangnar á frumsýningu Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 17. október 2025 14:23 Það var líf og fjör á Nínu á miðvikudagskvöldinu! Ljósmynd/Aníta Eldjárn Það var líf og fjör á skemmtistaðnum Nínu við Hverfisgötu á miðvikudagskvöld þegar tónlistarmaðurinn Álfgrímur Aðalsteinsson, einnig þekktur sem BLOSSI, hélt frumsýningarpartý í tilefni útgáfu fyrsta tónlistarmyndbands síns, við lagið „Hjartað slær eitt“. Álfgrímur er 26 ára tónlistarmaður og flugþjónn hjá Icelandair. Hann útskrifast í vor úr Listaháskóla Íslands sem sviðshöfundur og hefur samhliða námi gefið út tónlist. Nýjasta lag hans, „Hjartað slær eitt“, má lýsa sem hvatningarsöng um sjálfseflingu í gegnum ástarsorg, þar sem margir geta speglað sig í þeirri reynslu að hella sér af fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandsslit. Eins og segir í textanum: „Þó svo að leiðin sé breytt mun hjartað samt læra að slá eitt.“ Hér að neðan sjá myndir úr frumsýningarpartýinu. Katrín Oddsdóttir og Þorgerður Ása í góðum félagsskap.Ljósmynd/Aníta Eldjárn Álfgrímur og Thelma leikstjóri myndbandsins.Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Skál í boðinu!Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Standandi lófaklapp í lok sýningarinnar!Ljósmynd/Aníta Eldjárn Brosað út að eyrum.Ljósmynd/Aníta Eldjárn Pósað fyrir myndavélina!Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Helena Reynis listakona ásamt vinkonum.Ljósmynd/Aníta Eldjárn Álfgrímur tók lagið fyrir gesti.Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Ljósmynd/Aníta Eldjárn Tónlist Samkvæmislífið Mest lesið Ace Frehley látinn af slysförum Lífið „Við eigum bara eitt líf og ég ætla því að lifa því eins og ég vil“ Lífið Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnarnesi Lífið Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur Tíska og hönnun Battlefield 6: Gamli góði Battlefield er snúinn aftur Leikjavísir Páll Baldvin fer fram gegn tillögu stjórnar Menning Rúrik hlaut verðlaun sem rísandi stjarna ársins Lífið Bjóða öllum sem vilja heim í útgáfupartí Lífið „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Lífið samstarf Fleiri fréttir Englar Birnis frumsýndir og heimildarmynd á leiðinni Sleppti tökunum á ástarsorgarplötu aldarinnar Lofar hlustendum jákvæðri og skemmtilegri stemmingu Þetta eru bestu lög 21. aldarinnar „Þetta er ömurleg fjárhagsleg ákvörðun“ Borgarstjóri og bombur í brjálaðri GusGus-gleði Sama hvað öllum finnst, nema mömmu og pabba Íslenskar stjörnur heiðra Bítlana Frumsýning á Vísi: Iceguys trylla þjóðina enn og aftur í nýju myndbandi Baunar á kókaða söngkonu fyrir baktal Djúpt snortinn yfir viðbrögðum samfélagsins Hneig niður í miðju lagi Joy Orbison treður upp í Austurbæjarbíói Samdi lag um ást sína á RIFF Söguleg rappveisla í Laugardalnum Laufey treður upp með Justin Bieber Árný Margrét ómaði á tískupöllum í New York Írar sniðganga Eurovision taki Ísrael þátt „Algjörlega út úr kortinu fyrir íslenskan listamann“ Uppselt á tónleika Laufeyjar og aukatónleikum bætt við Heiðra Arvo Pärt í Landakotskirkju Troðfull Þorlákskirkja minntist Karls Sighvatssonar Einvalalið kemur fram á Karlsvöku Laufey Lín endar Evróputúrinn á Íslandi Fjarsambandinu loksins lokið Frumsýning á Vísi: Fyrsta lag Valdimars í sjö ár og liðsmenn eru Bieber ævinlega þakklátir Raftónlistarhátíðin Extreme Chill haldin í sextánda sinn næstu helgi Sjá meira