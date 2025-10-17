Tónlist

Katrín Odds og Þor­gerður ást­fangnar á frum­sýningu

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör á Nínu á miðvikudagskvöldinu!
Það var líf og fjör á Nínu á miðvikudagskvöldinu! Ljósmynd/Aníta Eldjárn

Það var líf og fjör á skemmtistaðnum Nínu við Hverfisgötu á miðvikudagskvöld þegar tónlistarmaðurinn Álfgrímur Aðalsteinsson, einnig þekktur sem BLOSSI, hélt frumsýningarpartý í tilefni útgáfu fyrsta tónlistarmyndbands síns, við lagið „Hjartað slær eitt“.

Álfgrímur er 26 ára tónlistarmaður og flugþjónn hjá Icelandair. Hann útskrifast í vor úr Listaháskóla Íslands sem sviðshöfundur og hefur samhliða námi gefið út tónlist.

Nýjasta lag hans, „Hjartað slær eitt“, má lýsa sem hvatningarsöng um sjálfseflingu í gegnum ástarsorg, þar sem margir geta speglað sig í þeirri reynslu að hella sér af fullum krafti í líkamsrækt eftir sambandsslit. Eins og segir í textanum:

„Þó svo að leiðin sé breytt mun hjartað samt læra að slá eitt.“

Hér að neðan sjá myndir úr frumsýningarpartýinu.

Katrín Oddsdóttir og Þorgerður Ása í góðum félagsskap.Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Álfgrímur og Thelma leikstjóri myndbandsins.Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Skál í boðinu!Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Standandi lófaklapp í lok sýningarinnar!Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Brosað út að eyrum.Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Pósað fyrir myndavélina!Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Helena Reynis listakona ásamt vinkonum.Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Álfgrímur tók lagið fyrir gesti.Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
Ljósmynd/Aníta Eldjárn
