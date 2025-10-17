Bjóða öllum sem vilja heim í útgáfupartí Stefán Árni Pálsson skrifar 17. október 2025 11:00 Albert og Bergþór eru ekki feimnir við það að fá fólk í heimsókn. Albert Eiríksson, hinn landsþekkti matgæðingur, lífskúnstner og matarbloggari, gerir eitt besta og einfaldasta heilsubrauð landsins og þó víðar væri leitað. Albert var að gefa út matreiðslubók með girnilegum heilsuréttum og þar er hann til dæmis með uppskrift að dásamlegu og hollu súkkulaðismjöri. En í staðinn fyrir að halda útgáfuboð þá býður hann hreinlega öllum sem vilja koma heim til þeirra Alberts og Bergþórs Pálssonar eiginmanns hans í kaffi og spjalla og jafnvel hlusta á söng og tónlist. Í bókinni eru þvílíkt auðveldar og góðar uppskriftir sem margar hverjar koma á óvart. Vala Matt fór og skoðaði girnilegar hollustuuppskriftir og leit til þeirra í kaffi. Baka og bækur „Við erum alveg vanir að opna heimilið og það er bara skemmtilegt,“ segir Albert og heldur áfram. „Við elskum að taka á móti fólki og reynum að hafa þetta heimilislegt og skemmtilegt. Ég árita bækur og Bergur býður upp á rabbabaraböku. Við erum með rabbabara úti í garði og hann nýtist. Það er svo mikið til af skemmtilegu fólki og það er svo gaman að hitta fólk og allir eiga sér sögu.“ Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Mest lesið Ace Frehley látinn af slysförum Lífið „Við eigum bara eitt líf og ég ætla því að lifa því eins og ég vil“ Lífið Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnarnesi Lífið Kasóléttur forystusauður, ungstirni og engilfagrar kanónur Tíska og hönnun Battlefield 6: Gamli góði Battlefield er snúinn aftur Leikjavísir „Bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu“ Tíska og hönnun Rúrik hlaut verðlaun sem rísandi stjarna ársins Lífið Íslensk hönnun á forsíðu Wall Street Journal: „Hún hafði samband við mig á Instagram“ Lífið Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Lífið samstarf Slappur smassborgari Gagnrýni Fleiri fréttir Bjóða öllum sem vilja heim í útgáfupartí Rúrik hlaut verðlaun sem rísandi stjarna ársins Ingunn Svala kaupir glæsihús Jóhanns Bergs á Arnarnesi „Við eigum bara eitt líf og ég ætla því að lifa því eins og ég vil“ Ace Frehley látinn af slysförum Íslensk hönnun á forsíðu Wall Street Journal: „Hún hafði samband við mig á Instagram“ Hnusað af hreindýraskít á leið upp „fullkomið fjölskyldufjall“ „Draumar geta ræst“ „Við erum orðlaus yfir hæfileikunum“ Hugmynd Chris Hemsworth að synda í kringum Ísland Ljóstrar upp um kornið sem fyllti mælinn Tíu smart kósýgallar „Stöðugar gaslýsingar“ Federline gríðarlega særandi Tulipop-leiksvæði opnað á Keflavíkurflugvelli Leikkonur á túr: Fimm verstu rasshausa-ummælin „Ef ég vil breyta heiminum þarf ég að byrja á mér sjálfri“ Fékk Laufeyju í afmælið: „Maggi bróðir hefur alltaf verið betri en aðrir að gefa gjafir“ Leyndarmál Móu að hinni fullkomnu kvöldförðun Allt jafnt fyrir lokaspurninguna og spurt var um stað Vakti yfir sofandi sonunum vopnuð hnífi Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu Sjá meira