Boltinn var inni og Glódís Perla fagnaði dramatískum sigri Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. október 2025 21:18 Glódís Perla Viggósdóttir og félagar fagna í kvöld. EPA/ANNA SZILAGYI Glódís Perla Viggósdóttir og félagar í Bayern München unnu dramatískan sigur í Meistaradeildinni í fótbolta í kvöld. Bayern vann þá 2-1 heimasigur á Juventus en sigurmarkið kom ekki fyrr en í uppbótatíma. Lea Schüller skoraði sigurmarkið á fimmtu mínútu í uppbótartíma en varnarmaður Juventus var nálægt því að bjarga á línu. Boltinn var dæmdur inni og Bæjarar fögnuðu. Daninn Pernille Harder kom Bayern yfir eftir ellefu mínútur en tæpum sex mínútum síðar jafnaði Eva Schatzer fyrir gestina frá Ítalíu. Glódís Perla lék allan leikinn í miðri vörn Bayern og átti góðan leik. Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna