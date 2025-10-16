Vinicius Junior bauð í svaka partý en gæti endað í fangelsi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 16. október 2025 19:21 Vinicius Junior bauð í svaka veislu en hún hefur jafnframt komið honum í mikil vandræði. Getty/Masashi Hara Brasilíska knattspyrnustjarnan Vinicius Junior er í vandamálum í heimalandinu. Real Madrid-stjarnan þarf að koma fyrir rétt í næsta mánuði. Ástæðan er ólæti í veislu hans í Rio de Janeiro. Spænskir miðlar greina frá því að Vinicius Junior verði yfirheyrður fyrir rétti. Þessi 25 ára gamli kantmaður hélt upp á afmælið sitt frá 19. til 21. júlí. Þetta varð að mjög villtu partíi sem fór úr böndunum og olli of miklum hávaða sem truflaði nágranna. Herlögreglan var kölluð á staðinn og krafðist þess að tónlistin yrði lækkuð. Eftir að hún fór var tónlistin hækkuð aftur og náði að sögn vitna „gríðarlegum hæðum“. Í 25 ára afmælisveislunni hans voru um fimm hundruð gestir, þar á meðal liðsfélaginn Eduardo Camavinga og brasilíska listakonan Anitta. Nokkur tónlistaratriði voru flutt um kvöldið, heimsfrægi listamaðurinn Travis Scott var einn þeirra sem kom fram á sviði. Gestir gátu einnig skemmt sér við flugelda og tívolítæki. Fyrsta yfirheyrsla yfir Vinicius Junior fer fram 6. nóvember. Verði hann sakfelldur fyrir að raska friði á hann yfir höfði sér refsingu sem getur verið allt frá sektum til fangelsisvistar í 15 daga til þriggja mánaða. Í átta leikjum í La Liga á þessu tímabili hefur hann skorað fimm mörk og gefið fjórar stoðsendingar. Brasilía Spænski boltinn Mest lesið Fórnaði frægasta hári handboltans Handbolti „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ Íslenski boltinn Ricky Hatton fyrirfór sér Sport Leik lokið: Álftanes - Grindavík 70-79 | Grindvíkingar með fullt hús Körfubolti Uppgjörið: KR - Þór Þ. 95-75 | Fullkomin byrjun KR heldur áfram Körfubolti Portúgalarnir í skýjunum yfir gestrisni Framara Handbolti Leik lokið: ÍA - Njarðvík 119-130 | Svakaleg spenna á Skaganum Körfubolti NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Fótbolti Dóttir Katrínar Tönju komin í heimin Sport Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Fótbolti Fleiri fréttir Boltinn var inni og Glódís Perla fagnaði dramatískum sigri Vinicius Junior bauð í svaka partý en gæti endað í fangelsi Gæti náð Liverpool-leiknum Diljá og félagar náðu ekki að snúa við blaðinu Hatrið á sér heillanga sögu: Hitað upp fyrir uppgjör ensku risanna Jóhann tekur við Þrótti en Blikar leita áfram Unnu sextánda leikinn í röð og eiga heimsmetið Tímabilið búið hjá Sævari Atla: „Ótrúlega svekkjandi“ Borgarstjóri Boston svarar Trump „Var alltaf Mist með krabbamein alls staðar annars staðar“ HM í fótbolta „í samkeppni“ við HM í handbolta Messi með nýtt fótboltamót og býður öllum „félögunum sínum“ nema einu NRK um Sædísi í kvöld: Grét sáran eftir að hafa „misst hausinn gjörsamlega“ Faðir Lamine Yamal sagður pressa á brottför frá Barcelona Vigdís Lilja lagði upp sigurmarkið þegar allt stefndi í vító Töpuðu á VAR-vítaspyrnu á áttundu mínútu í uppbótatíma Jóhann Kristinn hættir með Þór/KA Cecilía og Karólína verða líka í pottinum með Blikum Fékk bann fyrir fagnið á móti Liverpool Blikakonur í 16-liða úrslit í Evrópu Rekinn eftir tapið gegn Færeyjum: „Algjörlega óafsakanlegt og ég axla fulla ábyrgð“ Sjáðu öll mörk Salahs gegn United Fer frá KA í haust Snýr aftur eftir 30 mánaða bann Móðgaði Everton sem svaraði fyrir sig á samfélagsmiðlum Gagnrýnir Heimi og segir hann ekki þekkja leikmenn Tuchel hafði gaman að skotum enskra stuðningsmanna Lukaku segist hafa verið fjárkúgaður af fólki sem vildi ekki skila líki föður hans Trump hótar að taka HM-leiki af Boston Coote viðurkennir að hafa framleitt barnaníðsefni Sjá meira