Tíu smart kósýgallar Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 16. október 2025 10:52 Lífið á Vísi tók saman nokkur af flottustu settunum sem eru til sölu núna. Nú er tími kósýgallans runninn upp. Haustið er meðal notalegustu árstíða þegar dagarnir styttast og haustið læðist inn með notalegheitum og kertaljósi. Þá er fátt betra en að klæðast mjúkum og smart kósýgalla! Lífið á Vísi tók saman nokkur af flottustu settunum sem eru til sölu núna. Heavy Sweat - súkkulaðibrúnt sett.Rotatebirgerchristensen.com Alo accolade sett í litnum burgundy truffle.Instagram/Alo Aimn joggingsett í ljósgráu.Boozt.com Kenzen jogging sett í svörtu.Kenzen,is Basic jogging sett í litnum Mink.Zara.com Polo Ralph Lauren- fleece sett í litnum northwest pine.Boozt.com Nike Phoenix sett.Hverslun.is Hálfrennd og smart.Mango Soft zip sett í litum dark russet.Zara.com Basic jogginggalli í litnum tofu.Gina Tricot