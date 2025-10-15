Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Samúel Karl Ólason skrifar 15. október 2025 11:27 Staðurinn þar sem banaslysið varð. Rannsóknarnefnd samgönguslysa Gangandi kona sem ekið var á á Sæbraut þann 29. september 2024 lést samstundis. Hún varð fyrir bíl sem ekið var norður eftir Sæbrautinni á rúmlega tvöföldum hámarkshraða en konan gekk yfir götuna þó gönguljósið hafi verið rautt. Engin hemlaför voru við bílinn þar sem honum var ekið á konuna og var bílnum keyrt um 660 metra áfram, áður en hann var stoppaður, samkvæmt skýrslu Rannsóknarnefndar samgönguslysa sem birt var í dag. Þar kemur fram að ökumaðurinn sagðist ekki hafa séð konuna, sem var 37 ára gömul, en slysið var tilkynnt til lögreglu ellefu mínútum eftir miðnætti þann 29. september. Samkvæmt útreikningum rannsakenda, sem byggja á myndbandi, var bílnum ekið eftir Sæbrautinni á um 132 kílómetra hraða. Gögn úr farsíma ökumannsins bentu til þess að ökuhraðinn hafi verið um 143 kílómetrar á klukkustund þegar slysið varð en hámarkshraði þar var sextíu. Hraði bílsins var því meiri en tvöfaldur hámarkshraði. Ekki var hægt að fá upplýsingar um áreksturinn úr loftpúðatölvu bílsins vegna þess hve gamall hann var en um var að ræða Audi, sem nýskráður var árið 2011. Myrkur var þegar slysið varð en kveikt á vegalýsingu með gulleitu ljósi, samkvæmt skýrslunni. Ljósastaurarnir voru á umferðareyju milli akbrauta og einn þeirra staðsettur við gönguleiðina yfir Sæbraut þar sem ekið var á konuna. Þá var vegurinn blautur þegar slysið varð en eins og áður segir voru engin bremsuför á vettvangi. Ekkert var að bílnum sem rannsóknarnefndin segir að mætti rekja orsakir slyssins til. Þá mældist engin lyf eða áfengi í blóði ökumannsins, sem var einn í bílnum. Samgönguslys Reykjavík Lögreglumál Banaslys við Sæbraut Mest lesið Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Innlent Rússneskur kafbátur í fylgd sænska hersins Erlent Viðkvæmur friður þegar í hættu? Erlent Dónatal í desember Erlent Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Innlent Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Innlent Biður Pútín um að afhenda Assad Erlent Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Innlent „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Innlent Hæstiréttur hafnar Alex Jones Erlent Fleiri fréttir Ekki láglaunakvenna að axla ábyrgð á innleiðingu kynjajafnréttis Íslandsbanki ætlar að hafa frumkvæði að endurgreiðslu til kúnna Lést samstundis þegar ekið var á hana á 143 kílómetra hraða Vilja þjóðfund um menntamál og framtíð landsins „Þessi málaflokkur er bara í drasli“ Þurrt og bjart suðaustan til og stinningskaldi í kortunum Nærliggjandi hús rýmt þegar eldur kom upp á Ásbrú í morgun Vildu bregðast við sterku ákalli fólks sem hafði misst skyndilega Endurkaupaáætlun fyrir Grindvíkinga kynnt eftir áramót Nafngreindi rangan mann í frétt og dæmdur fyrir meiðyrði Mosfellsbær tæki gjarnan við peningunum sem Tjörneshreppur afþakkar Danir stórefla varnir Grænlands með freigátum og orustuþotum Mannránstilraun í Kongó og tvöföld áramót meðal eftirminnilegustu ferðaævintýra Katrínar Lítill skjálfti við Ingólfsfjall Vill leiða Miðflokkinn í Kópavogi Skora á stjórnvöld að beita sér fyrir styttri bið eftir geislameðferð Erlendir aðilar stofna fölsk íslensk lén í annarlegum tilgangi Rýnt í áhrif stóra vaxtamálsins Velti fyrir sér „hvaða vitleysingur væri að skrifa bara eitthvað“ Vill heldur sjá langtímasamninga um framlög fyrir „samtök úti í bæ” „Auðvitað er hann velkominn hingað til Íslands“ Óútgefnum handritum stolið: Kallaði rithöfundinn skíthaus Loka fyrir kalt vatn í Salahverfi annað kvöld „Mjög slæmt og erfitt að horfa upp á svona“ Minniháttar eldur í Nytjamarkaði á Selfossi Afþakka „fáránlegt“ 250 milljóna framlag Jöfnunarsjóðs Verkfall yfirvofandi hjá flugumferðarstjórum og stórbruni á Siglufirði Aftur á fjöllum og í veiði á fjórhjóli fyrir fólk með skerta hreyfigetu Átján ára veitti manni „langan og djúpan gapandi skurð“ Kókaín, MDMA og mikið magn ketamíns í Norrænu Sjá meira