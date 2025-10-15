Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein Stefán Árni Pálsson skrifar 15. október 2025 13:00 Thelma Björk er hönnuðurinn á bakvið Bleiku slaufuna í ár. Hönnuðurinn Thelma Björk Jónsdóttir er konan á bak við Bleiku slaufuna í ár. Hún sótti um að hanna slaufuna og var valin úr hópi 120 umsækjenda. Slaufan hefur gríðarmikla þýðingu fyrir Thelmu en hún greindist með brjóstakrabbamein með meinvörpum árið 2024. „Læknisfræðilega greiningin er ólæknandi krabbamein, fjórða stigs krabbamein,“ segir Thelma, sem lifir með meininu. Krabbameinið sést ekki í líkama hennar í dag og þakkar hún ekki bara læknunum og lyfjunum fyrir heldur einnig sjálfri sér. „Ég tók snemma ákvörðun að taka ábyrgð á mínum bata,“ segir Thelma. Hún vaknar hvern dag og velur gleði og jákvæðni og gerir hluti sem láta henni líða betur, eins og að borða hvorki sykur né unnar kjötvörur, fara oftar út að ganga og fer í djúpslökun á hverjum degi. Hún segir það mikið áfall að fá krabbameinsgreininguna, eins og þungt teppi hafi verið lagt yfir hana og hún bara svaf fyrstu vikurnar. Á sama tíma hugsaði hún: „Ef ég loka augunum, ætli ég vakni aftur?“ Thelma á þrjá drengi með eiginmanni sínum, Össa Árnasyni. Thelma og Össi kynntust árið 2016 og var það bókstaflega ást við fyrstu sýn. Þau eiga meira að segja mynd af stundinni sem þau sáu hvort annað fyrst, sem var á kaffihúsi úti á Seltjarnarnesi klukkan 7.30 um morgun. Yngsti drengur þeirra Thelmu og Össa er með Down’s heilkenni, en þar sem Thelma hefur aldrei farið í hnakkaþykktarmælingu fengu þau ekki fréttirnar fyrr en drengurinn var fæddur og búinn að fara í blóðprufur. Tilkynnti þeim tíðindin á fallegan hátt Thelma rifjar upp stundina þegar læknirinn staðfesti gruninn á svo ofurfallegan hátt: „Læknirinn kom inn til okkar og sagði: Hvað haldiði? Ég hafði rétt fyrir mér. Hann er með Down’s!“ Allir drengir Thelmu og Össa eru hraustir en síðustu mánuði hefur fjölskyldan tekist á við erfiðasta verkefnið til þessa - að berjast við krabbamein móðurinnar. Thelma er staðráðin í að verða gömul kona og ætlar að lifa til sjötugs í skugga ólæknandi krabbameins. „Ég finn það og veit það að ég er ekki að fara að deyja.“ Ísland í dag heimsótti Thelmu á vinnustofu hennar og innslagið má sjá hér fyrir neðan. Ísland í dag Krabbamein Mest lesið Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið Lífið Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Lífið Heitasta hámhorfið í haust Lífið Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Lífið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Lífið Betra sem hárbindi en tagl í Bríeti Tíska og hönnun Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Lífið Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Lífið Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Lífið Eignuðust „risastóran“ dreng Lífið Fleiri fréttir Stíflaður mjólkurkirtill reyndist ólæknandi krabbamein „Lífið gefur okkur mislangan tíma og ég vil nýta minn til hins ýtrasta“ Þúsundir fögnuðu Steinu og sögulegu samstarfi Helen Óttars og Rubin Pollock slá sér upp Alma Möller, Binni Glee og Sigríður Snævarr saman í bíó Plakatarisi og uppáhalds listamaður Spielberg allur Hélt auganu en missti af frumsýningu eftir að hafa fengið golfkúlu í andlitið „Hvetjandi að sjá stelpu með sama húðlit og ég sigra“ Heitasta hámhorfið í haust Pistasíu- og döðludraumur Jönu D'Angelo er látinn Laufey gerist rithöfundur Boðberi jólanna risinn á ný „Hélt að hjartað myndi springa úr brjóstinu“ Vigdís Häsler flutt til Sveins Andra Þórarinn Arnar keypti glæsihús Tona á Arnarnesi Ómar og Eva Margrét gift og gengu frá kaupmála Ætlar ekki að verða stærstur, bara bestur Eignuðust „risastóran“ dreng Grét oft fyrstu mánuðina en gafst ekki upp Ungur karlmaður á Akureyri hefur saumað tvo þjóðbúninga á sig „Hann er góð blanda af Labrador og German Shepherd“ Hætt við atkvæðagreiðslu um þátttöku Ísraels í Eurovision Léttir að fá greininguna eftir langvarandi verki Gugga lét Gauta heyra það fyrir hæð hans Þetta eru dómarar í Ungfrú Ísland Teen Aron Mola og Birgitta Líf í glitrandi stemningu Hvetur til mánaðarlegra klúðursfunda á vinnustöðum Upp úr sauð fyrir utan Þróttaraheimilið Stjörnulífið: Aníta Briem og Inga Tinna þakklátar ástinni Sjá meira