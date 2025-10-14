Tónlistarmaðurinn Michael Eugene Archer, betur þekktur sem D'Angelo, er látinn, 51 árs að aldri, eftir baráttu við briskrabbamein. D'Angelo var gríðarlega áhrifamikill innan R&B-tónlistar og er gjarnan talinn brautryðjandi neo-sálartónlistar.
Bandaríski dægurmiðillinn TMZ greinir frá andláti hans og hefur eftir heimildum sínum tengdum fjölskyldu tónlistarmannsins og fyrrverandi umboðsmanns hans, Kedars Massenberg, að hann hafi dáið í New York í morgun.
D'Angelo spratt fram á sjónarsviðið eftir að hafa pródúserað smáskífuna „U will Know“ með R&B-súpegrúppunni Black Men United árið 1994.
Hann gaf út fyrstu plötu sína Brown Sugar árið 1995 og hlaut hún einróma lof gagnrýnenda og seldist í milljón eintökum. Smáskífuna „Lady“ er að finna á þeirri plötu en hún er sennilega stærsti smellur tónlistarmannsins.
D'Angelo vann í kjölfarið náið með tónlistarkonum á borð við Erykuh Badu, Lauryn Hill og Angie Stone, þáverandi kærustu sína.
Frumrauninni fylgdi D'Angelo eftir með plötunni Voodoo sem kom út um aldamótin, fór beint á topp bandaríska Billboard 200-listans og hlaut enn betri dóma en frumraunin.
Fyrir aðalsmáskífu plötunnar, „Untitled (How Does It Feel)“ hlaut D'Angelo Grammy-verðlaun fyrir besta R&B-flutning karlmanns meðan Voodoo var valin besta R&B-platan á hátíðinni. Alls vann hann fjögur Grammy-verðlaun á ferli sínum.
Velgengninni fylgdi mikil umfjöllun og var D'Angelo gerður að kyntákni í fjölmiðlum. Hann átti erfitt með umfjöllunin, glímdi um árabil við alkóhólisma, lenti í nokkrum bílslysum og dró sig á endanum úr sviðsljósinu.
Eftir þrettán ár fjarri auga almennings sneri D'Angelo aftur með sína þriðju plötu, Black Messiah, sem líkt og fyrri plöturnar tvær hlaut frábæra dóma. Var honum lýst af GQ sem næsta Marvin Gaye í kjölfar útgáfunnar.
Síðustu ár hefur lítið farið fyrir tónlistarmanninum og samkvæmt tónlistarmanninum Raphael Saadiq var D'Angelo að vinna að sinni fjórðu plötu þegar hann lést.
Hann skilur eftir sig tvo eftirlifandi syni og eina dóttur. Móðir elsta sonar hans var fyrrnefnd Angie Stone sem lést voveiflega fyrr á árinu í bílslysi, aðeins 63 ára gömul.