„Ég fann að ég þurfti pínu að finna stílinn minn aftur eftir meðgöngu, maður gat ekki beint opnað aftur sama fataskápinn,“ segir Sædís Lea Lúðvíksdóttir tískuáhugakona og ráðgjafi. Blaðamaður ræddi við hana um persónulegan stíl og tískuna en hún er að gifta sig á næsta ári og hefur nú þegar fundið hinn fullkomna kjól.
Sædís Lea er 29 ára gömul í sambúð með Henriki Bjarnasyni og saman eiga þau eitt barn. Hún starfar sem aðstoðarverkefnastjóri í stjórnendaráðgjöf Deloitte og pílates kennari hjá World Class og hefur alltaf haft áhuga á tískunni.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Mér finnst gaman hvað hún er fjölbreytileg og hvernig hægt er að túlka hana á ólíkan hátt. Ég fýla mest þegar fólk býr til sinn eigin stíl, fylgir innsæinu og pælir ekki hvað öðrum finnst.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Akkúrat þessa stundina er það kjóll frá Jaquemus sem ég ætla að gifta mig í á næsta ári. Hann er ónotaður með miðanum á og bíður bara inni í skáp eftir brúðkaupinu.
En hann er klárlega uppáhalds flíkin mín og ég máta hann reglulega.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Úff nei, ég get ekki sagt það. Ég er vanalega að velja föt og outfit á þeirri mínútu sem ég klæði mig í þau.
Nema kannski fyrir stærri viðburði, þá er ég búin að velja föt tímanlega og plana.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég held að „stílhreinn og afslappaður“ myndi ná best yfir hann en annars klæði ég mig mjög mikið eftir skapi.
Suma daga fýla ég að vera meira sporty og aðra daga vil ég vera „dömulegri“ í klæðaburði.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já svona bæði og, ég held alltaf í sama kjarnann þegar kemur að fatavali og veit hvaða föt passa í minn skap en það er klárlega meira sjálfstraust núna til að prófa eitthvað nýtt og fylgja ekki endilega trendi.
Svo fann ég að ég þurfti pínu að finna stílinn minn aftur eftir meðgöngu, maður gat ekki beint opnað aftur sama fataskáp og valið úr.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já mér finnst það mjög gaman. Sérstaklega fyrir einhver skemmtileg tilefni.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að líða vel. Að fötin séu þægileg og eitthvað sem ég fýla mig í. Ég veit fátt leiðinlegra en að vera mætt eitthvert og finna að outfitið er óþægilegt.
View this post on Instagram A post shared by Sædís Lea Lúðvíksdóttir (@saedislea)
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég sæki mestan innblástur í tískunni á samfélagsmiðlum og þegar ég ferðast. Ég elska að koma til annarra landa og sjá hvað allir eru fjölbreyttir og ófeimnir í klæðaburði.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Nei ég held ekki. Ég hef nokkrum sinnum gripið mig í flík sem ég lofaði sjálfri mér að klæðast ekki svo ég segi bara engin boð og bönn, bara klæðast því sem þig langar.
Hvað finnst þér heitast fyrir haustið?
Há stígvél og skemmtilegir litir.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Vanda valið og kaupa flíkur sem endast lengi. Mér finnst alltaf jafn gaman þegar ég hef átt flík í einhver ár og hún virkar enn þá.